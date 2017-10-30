Общественники выстраивают международный "Диалог на Волге"

"Независимая газета" от 30.10.2017 (в сокращении).





Во вторник, 31 октября, в Волгограде начнет работу международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». Ожидается, что участие в его работе примут более 200 делегатов, представляющие девять государств.

Как рассказали «НГ» в оргкомитете форума, Волгоград уже в четвертый раз становится его организатором: «Главная цель этой площадки общественной дипломатии – поиск эффективных решений современных проблем мировой политики, укрепление международного сотрудничества».

Форум «Диалог на Волге» продлится два дня. В первый день его участники встретятся на двух дискуссионных площадках - «Международные отношения в эпоху нестабильности: угрозы и возможности» и «Россия и Европа: перспективы отношений в меняющемся мире».

1 ноября делегаты форума примут участие в работе пяти круглых столов: «Дипломатия муниципалитетов: механизмы и формы взаимодействия», «Современные вызовы и угрозы безопасности: как им противостоять вместе?», «Будущее германо-российских отношений: новые горизонты», «Молодежная дипломатия» и «70 лет дипломатических отношений России и Индии: истории успеха».

В Волгограде уже несколько лет успешно работает Центр общественной дипломатии, созданный на базе Волгоградского госуниверситета. Волонтеры этого центра принимают участие в организации всех основных международных конференций в регионе.



