В поселках Аэропорт и Гумрак Волгограда - новый автобусный маршрут

Завтра, 31 октября, начинает работу новый муниципальный вспомогательный маршрут №9 «Поселок Аэропорт – Школа №33». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, это направление охватит пять социальных объектов. На пути следования рядом с остановками впервые расположены четыре образовательных и одно медицинское учреждение. Для удобства школьников, проживающих в поселках Аэропорт и Гумрак, график движения автобусов синхронизирован с расписанием начала и окончания занятий в школах №102 и №33, гимназии №11 и лицее №8.

Так, из Аэропорта первый автобус отправляется в 6.54 и прибывает к школьным остановкам в 7.30 – 7.41. График движения по новому направлению для удобства школьников составлен с учетом времени окончания уроков. От остановки «Школа №33» транспорт отправляется в поселок Аэропорт в 14.26, 16.02 и 17.38 и проследует через все школьные остановки. Подвижной состав прибывает в поселок, соответственно, в 15.15, 16.51 и 18.27.

Новый автобусный маршрут проходит по шоссе Авиаторов, проспекту Жукова, улицам Качинцев и Московской, бульвару 30-летия Победы и улице Симонова. Он охватывает расположенные рядом с образовательными учреждениями остановки «Школа искусств» и «Поликлиника №28». Рядом с ними и конечной остановкой также находятся три центра развития ребенка, четыре детских сада и поликлиника №28, которая является ближайшей для жителей поселков Аэропорт и Гумрак.



