Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Расследования
 30.10.2017 17:21

В Волгограде подростка за смерть одноклассника оставили на свободе

Следствие не стало выходить в суд с вопросом о рассмотрении меры пресечения для восьмиклассника одной из школ Дзержинского района Волгограда, который стал виновником гибели своего одноклассника. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение было принято с учетом положительных характеристик школьника, а также обстоятельств, которые привели к гибели его одноклассника. 
Напомним, 25 октября в одной из школ Дзержинского района Волгограда было обнаружено тело 14-летнего подростка с ножевым ранением в сердце. Приехавшие реаниматологи уже ничем не могли помочь юноше. Как выяснилось, трагедия произошла во время демонстрации подростками умения владеть ножом. По предварительной версии, один из юношей ударил по руке своего одноклассника, когда тот держал нож, и лезвие вонзилось в грудь.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Одноклассник погибшего от смертельного ранения волгоградского подростка задержан по подозрению в убийствеВ Волгоградской области жителей аварийных бараков после эффектного постановочного новоселья не пускают в новые квартирыДепутата Госдумы от Волгоградской области Ирину Гусеву приблизили к госбюджету«Чистый город» знакомится в Нидерландах с передовыми технологиямиГубернатору Волгоградской области приглянулась земля у Волги на Тулака
 
Актуальные интервью и комментарии

«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временем

Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения

"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)

Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую.  Жителям Волгоградской области...

Сегодня у одного из героев наших публикаций -  участника Сталинградской битвы,...

Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...

Общество 30.10.2017 19:51

Сегодня в Волжском состоялись публичные слушания по вопросу строительства  цеха по производству карбамата. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», большинство участников слушаний высказались за расширение химического производства завода «Волжский оргсинтез». "За" высказались 523 человека, против - 91, 7 воздержались. Участники слушаний, которые проголосовали "за", выступили за отсутствие вредных выбросов и улучшение экологической ситуации.  Напомним, заявку на проведение слушаний подавало предприятие. В городе перед этим состоялись  митинг и пикеты, организованные волжскими коммунистами, в знак протеста против планов завода, где, кстати, уже производят пресловутый карбамат. По утверждению коммунистов, в ходе этих акций были собраны несколько тысяч подписей волжан, не согласных со строительством...
Прочитана: 226 раз
Общество 30.10.2017 17:49

Завтра, 31 октября, начинает работу новый муниципальный вспомогательный маршрут №9 «Поселок Аэропорт – Школа №33». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, это направление охватит пять социальных объектов. На пути следования рядом с остановками впервые расположены четыре образовательных и одно медицинское учреждение. Для удобства школьников, проживающих в поселках Аэропорт и Гумрак, график движения автобусов синхронизирован с расписанием начала и окончания занятий в школах №102 и №33, гимназии №11 и лицее №8. Так, из Аэропорта первый автобус отправляется в 6.54 и прибывает к школьным остановкам в 7.30 – 7.41. График движения по новому направлению для удобства школьников составлен с учетом...
Прочитана: 1201 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 30.10.2017 17:40

В Волгограде на берегу Волги в Красноармейском районе найдена медаль защитницы Сталинграда Камышинский городской совет ветеранов  просит откликнуться родственников или знакомых  участницы Сталинградской битвы Марии Ивановны Кривошеиной. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышина, в Красноармейском районе Волгограда на берегу Волги была обнаружена медаль «За боевые заслуги», по номеру которой удалось установить, что принадлежит она камышанке Кривошеиной Марии Ивановне. Медаль вручалась в 1943 году. Как выяснили в совете ветеранов, Мария Ивановна родилась в 1919 году и проживала  в  Камышине по адресу улица Народная, дом 10. 
Прочитана: 672 раз
Аналитика 30.10.2017 16:56 (Обновлено: 30.10.2017 17:51)

В Волгоградской области строительство жилья обходится дешевле, чем «завещал» минстрой РФ В 2016 году в Волгограде стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилого помещения (без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками) составила 29675 рублей, что является наименьшим значением в сравнении с данными, сложившимися в других городах-миллионниках. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат,  максимальное значение данного показателя в 2016 году отмечалось в городах: Нижний Новгород (50916 рублей), Красноярск (47817 рублей), Ростов-на-Дону (44663 рубля). Между тем, напомним, приказом минстроя России для Волгоградской области утвержден показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на IV квартал 2017 года. Он составляет...
Прочитана: 3390 раз
Общество 30.10.2017 16:26

Награда за информацию об убийце двух девушек в Волжском не нашла своего героя Семьсот тысяч рублей, назначенных главой администрации Волжского Игорем Ворониным в качестве награды за любую информацию, которая бы помогла в поиске Александра Масленников, убийцы двух девушек из Волжского, никому не достанутся. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, задержание рецидивиста, жестоко убившего двух волжанок, является заслугой силовиков. Между тем, напомним, пропавших 13 октября Дарью Лабутину и Ольгу Шапошникову, а также на тот момент подозреваемого в их исчезновении Александра Масленникова  искали сотни волонтеров. Добровольные помощники в буквальном смысле слова перерыли весь город, однако, по иронии судьбы, несколько раз прочесывая ту местность, где позже были обнаружены останки убитых подруг, не заметили...
Прочитана: 5962 раз
Общество 30.10.2017 15:19

Скорбную дату, которая отмечается каждый год 30 октября, отметили волгоградцы, которые сами пережили репрессии, а также родственники погибших. Как рассказали ИА «Высота 102» в храме Иоанна Предтечи, сегодня утром по традиции здесь состоялась панихида в память жертв политических репрессий, на которую пришли несколько десятков человек. Затем волгоградцы возложили цветы к памятнику, что недалеко от музея-панорамы «Сталинградская битва».  Справка. Политические репрессии – это достаточно жестокий и кровавый период в истории отечества. Он приходится на то время, когда во главе страны стоял Иосиф Сталин. Жертвы...
Прочитана: 1836 раз
Происшествия 30.10.2017 14:17

В Палласовке  Волгоградской области полицейские были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить водителя «шестерки», который не отреагировал на требования стражей порядка остановиться. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, водитель машины попытался скрыться, при этом грубо нарушая правила дорожного движения. Учитывая то, что он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения, инспекторы ДПС организовали преследование нарушителя. Для остановки транспортного средства сотрудник полиции сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а также прицельных -  по колесам автомашины.  Несмотря на поврежденные колеса, нарушитель продолжил движение, но вскоре был блокирован и задержан. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.  ...
Прочитана: 4888 раз
Экология 30.10.2017 14:07

План спасения гибнущего на глазах жителей Красноармейского района озера Сарпа должны разработать до 15 декабря в администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», такое протокольное поручение на сегодняшнем заседании городской думы дали депутаты органу местного самоуправления. До 1 декабря мэрия, согласно «заданию» представительного органа, должна создать рабочую группу с участием комитета природных ресурсов, лесного хозяйства, экологии Волгоградской области, администрации Красноармейского района, ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» и других профильных ведомств. До 20 декабря должно быть организовано обследование дренажной системы водоема. По итогам   проведенных мероприятий рабочая группа сформирует перечень мероприятий по сохранению озера с указанием необходимого бюджетного финансирования на...
Прочитана: 3543 раз
Телеком 30.10.2017 14:07

«Ростелеком» поможет наблюдать за домом из любой точки мира «Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга представляет собой удобное решение под ключ, очень простое в использовании: установить и настроить камеру абонент может самостоятельно, для этого не нужна специальная подготовка. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это готовое коробочное ОТТ-решение1 , которое включает цифровую HD-видеокамеру2 с инфракрасной подсветкой в ночное времяи широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления: • интуитивно понятные web-интерфейс и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых...
Прочитана: 1416 раз
Общество 30.10.2017 13:24

Дорожники – в ожидании первого снегопада в Волгоградской области С 1 ноября подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Азов» переходит на зимний режим обслуживания федеральных автодорог общего пользования в Ростовской и Волгоградской областях, а также в республике Калмыкия. На трассах начинается круглосуточное дежурство, которое продлится до весны. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ведомства. В общей сложности для ликвидации последствий стихии   задействуют 217 единиц техники: в Ростовской области – 106,  в Волгоградской – 35, в республике Калмыкия – 76 единиц. Механизированный парк укомплектован  в соответствии с нормативами – комбинированными дорожными машинами, погрузчиками, автогрейдерами, бульдозерами. Машины оборудованы бортовыми приборами навигационной системы ГЛОНАСС, позволяющими отслеживать...
Прочитана: 1579 раз
Политика 30.10.2017 13:07

Волгоградские коммунисты борются за юбилейную революционную награду Обладателями памятных медалей к 100-летию Октябрьской социалистической революции станут самые пламенные коммунисты Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального обкома КПРФ, сейчас готовятся списки сторонников партии из числа верных ленинцев, в том числе из первичных и районных ячеек, которым будут вручены награды. Памятная медаль была учреждена ЦК КПРФ, по своему дизайну она похожа на одну из самых почетных наград  СССР – орден Октябрьской революции. В Волгоградской области часть «революционных» медалей  достанется победителям смотра партийных отделений «Я – коммунист!», посвященного двум историческим датам – 100-летию со дня Октября и 75-летию победы советских войск в Сталинградской...
Прочитана: 1442 раз
Расследования 30.10.2017 11:34

Александр Масленников проведет под стражей 1 месяц 19 дней. Таково было сегодня решение Волжского горсуда, где избрали меру пресечения для убийцы двух девушек, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Масленников останется под арестом до 16 декабря.  В горсуде были предприняты усиленные меры безопасности. Подсудимый озвучил ходатайство - удалить представителей прессы из зала. На что судья заявила, что и без этой просьбы журналисты покинут помещение. С ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста выступило следствие. Масленников против удовлетворения ходатайства не возражал.  Напомним, 31-летний рецидивист, судимый за грабеж, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, зверски расправился с двумя волжанками –...
Прочитана: 17096 раз
Экономика 30.10.2017 11:13

Сегодня депутаты Волгоградской гордумы приняли решение рекомендовать администрации города передать в концессию объекты  наружного освещения областного центра. Об этом сообщает корреспондент  ИА "Высота 102" с  заседания представительного органа власти. Вопрос вызвал дискуссию. Первый вице-мэр Волгограда Ирина Пешкова в ответ на критику проекта со стороны некоторых депутатов попросила слуг народа подумать о позитивных изменениях, которые ждут город, в частности, имея в виду освещение тех поселков, где сегодня нет фонарей.  Напомним, как уже сообщало информагентство, ранее в администрацию города обратилось ООО «Светосервис-Волгоград» с инициативой о заключении концессионного соглашения сроком на 15 лет. Речь...
Прочитана: 4029 раз
Расследования 30.10.2017 10:57

Сегодня Волжский городской суд отказал в ходатайстве адвокату  Романа Яковлева, который просил заменить часть оставшегося срока в колонии общего режима для своего подзащитного, на ограничение свободы. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда. Волжский городской суд в этом году уже рассматривал ходатайство защиты Романа Яковлева о замене неотбытой части срока на исправительные работы, однако сына топ-менеджера «Газпрома» оставили в колонии.  Напомним, резонансное происшествие случилось в октябре 2015 года на «зебре» в центре Волгограда. Сын топ-менеджера волгоградского филиала «Газпрома» мчался на «Toyota Land Cruiser Prado 150» по проспекту Ленина на скорости 96 км/ч, и автомобиль под его управлением...
Прочитана: 11171 раз
Политика 30.10.2017 10:44

Депутаты Волгоградской гордумы не стали рассматривать вопрос по застройке березовой рощи Депутаты Волгоградской гордумы сняли с рассмотрения на сегодняшнем заседании вопрос о застройке березовой рощи в Кировском районе. Об этом  сообщает ИА «Высота 102».  Напомним, за последние две недели резонансная тема дважды обсуждалась в городской думе. 20 октября на заседании думского комитета по имуществу нардепы отклонили проект решения  об изменении назначения земельного участка, на котором десятилетиями растут березы. Вместо «зоны застройки объектами общественно-делового назначения» данную территорию предлагалось назвать «зоной смешанной застройки жилыми домами». Земельный участок, который находится в федеральной собственности, по итогам торгов еще несколько лет назад для комплексной жилищной застройки арендовал Евгений Бакурский.  Тема уничтожения зеленого...
Прочитана: 4859 раз


30 октября 19:51
В Волжском участники публичных слушаний дали добро на расширение химического производства Комментарии4
30 октября 17:49
В поселках Аэропорт и Гумрак Волгограда - новый автобусный маршрут Комментарии12
30 октября 17:40
В Волгограде на берегу Волги в Красноармейском районе найдена медаль защитницы СталинградаСмотреть фотографии
30 октября 17:21
В Волгограде подростка за смерть одноклассника оставили на свободе Комментарии23
30 октября 16:56
В Волгоградской области строительство жилья обходится дешевле, чем «завещал» минстрой РФ Комментарии15Смотреть фотографии
30 октября 16:26
Награда за информацию об убийце двух девушек в Волжском не нашла своего героя Комментарии13Смотреть фотографии
30 октября 15:19
В Волгограде почтили память жертв политических репрессий Комментарии10
30 октября 14:17
В Волгоградской области водитель "шестерки" пытался скрыться от погони на простреленных колесах Комментарии9Cмотреть видео
30 октября 14:07
В Волгограде власти приступают к разработке плана по спасению озера Сарпа Комментарии2
30 октября 14:07
«Ростелеком» поможет наблюдать за домом из любой точки мираСмотреть фотографии
30 октября 13:24
Дорожники – в ожидании первого снегопада в Волгоградской области Комментарии13Смотреть фотографии
30 октября 13:07
Волгоградские коммунисты борются за юбилейную революционную награду Комментарии19Смотреть фотографии
30 октября 11:34
Волжского маньяка арестовали на полтора месяца ( ВИДЕО) Комментарии24Cмотреть видео
30 октября 11:13
Депутаты проголосовали за выход Волгограда из "сумерек" Комментарии67
30 октября 10:57
Волжский горсуд второй раз отказался смягчить наказание сыну топ-менеджера «Газпрома» за гибель студента Комментарии25
30 октября 10:44
Депутаты Волгоградской гордумы не стали рассматривать вопрос по застройке березовой рощи Комментарии22Смотреть фотографии
30 октября 10:27
Депутаты Волгоградской гордумы "урезали" избирательные округа Комментарии6
30 октября 09:24
В Волгограде движение трамваев парализовало ДТП у здания УФСБ Комментарии15Смотреть фотографии
30 октября 08:29
Красоту Калача-на-Дону подчеркивает новое уличное освещениеСмотреть фотографииCмотреть видео
30 октября 07:39
Волгоградец Владимир Потапов среди самых успешных художников в России Комментарии3
Расследования
30 октября 17:21
В Волгограде подростка за смерть одноклассника оставили на свободе Комментарии23
30 октября 11:34
Волжского маньяка арестовали на полтора месяца ( ВИДЕО) Комментарии24Cмотреть видео
30 октября 11:04
Убийцу двух девушек привезли в Волжский городской суд Комментарии4
30 октября 10:57
Волжский горсуд второй раз отказался смягчить наказание сыну топ-менеджера «Газпрома» за гибель студента Комментарии25
28 октября 19:01
"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО) Комментарии46Смотреть фотографииCмотреть видео
27 октября 18:05
Убийца двух жительниц Волжского Волгоградской области расчленил своих жертв Комментарии28
27 октября 16:38
ВИДЕО задержания в Московской области подозреваемого в убийстве двух жительниц Волжского Комментарии7Смотреть фотографииCмотреть видео
27 октября 11:38
Подозреваемого в убийстве двух волжанок из Московской области в Волгоград доставят спецназовцы ( ВИДЕО) Комментарии10Смотреть фотографииCмотреть видео
27 октября 11:21
Волгоградские полицейские допросили задержанного по подозрению в убийстве двух жительниц Волжского (ВИДЕО) Комментарии9Смотреть фотографииCмотреть видео
27 октября 09:48
Обвиняемый в убийстве двух девушек житель Волжского скрывался у подруги в Московской области Комментарии13Смотреть фотографии
27 октября 07:59
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве двух пропавших девушек из Волжского Волгоградской области Комментарии11Смотреть фотографии
26 октября 16:16
Прокуратура займется проверкой педколлектива волгоградской школы, где убили подростка Комментарии42Смотреть фотографии
26 октября 16:15
В Волгоградской области жителей аварийных бараков после эффектного постановочного новоселья не пускают в новые квартиры Комментарии13Cмотреть видео
26 октября 12:23
Одноклассник погибшего от смертельного ранения волгоградского подростка задержан по подозрению в убийстве Комментарии67
26 октября 11:11
В Волгограде одноклассник погибшего подростка признался в нечаянном убийстве Комментарии29Смотреть фотографии
26 октября 09:01
В Волгограде врач медсанчасти колонии осужден на 3 года за доставку сотовых телефонов заключенным Комментарии18
25 октября 18:10
В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летнего школьника Комментарии7Смотреть фотографии
25 октября 17:14
В Волгоградской области отправили в колонию мать-садистку Комментарии5
25 октября 16:52
Версия: В Волгограде смертельное ножевое ранение в сердце школьник получил во время игры с ножом Комментарии40
25 октября 16:07
В Волгограде бывшему чиновнику грозит до 12 лет за "алкогольные" взятки Комментарии4Cмотреть видео
25 октября 14:54
В Волгограде расследуют обстоятельства гибели ученика школы (ВИДЕО) Комментарии30Смотреть фотографииCмотреть видео
25 октября 14:48
Родители забирают детей из волгоградской школы, где погиб 9-классник Комментарии5Смотреть фотографии
25 октября 09:00
Двое похитителей «начинки» комплекса видеофиксации пошли под суд в Волгоградской области Комментарии8
24 октября 20:11
В Волжском задержали водителя за ночное ДТП со смертельным исходом Комментарии6
24 октября 17:51
В Волгограде задержали судебного пристава за крупную взятку Комментарии17
24 октября 16:20
Житель Волгоградской области отработает грех перед немощным отцом
24 октября 11:56
Волгоградец прогорел на покупке элитных швейцарских часов в интернете Комментарии12
23 октября 12:57
В Волгограде директор фирмы не заплатил охраннику и получил уголовную статью Комментарии7
23 октября 10:01
В Волгограде прокуратура прикрыла интернет-распродажу справок о «липовой» беременности Комментарии7
23 октября 09:45
В Красноармейском районе Волгограда «гоп-стоп» у супермаркета неудачно закончился для троих парней Комментарии17
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Страховщики открыли секреты своей надёжности

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
 
День 30 Октября, Пн
Волгоград
Пасмурно, температура 10..12 С, давление 733..735 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
30 Октября, Пн
$ 0.0000 руб.
0.0000 руб.
GBP 0.0000 руб.
CHF 0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

Депутата Госдумы от Волгоградской области Ирину Гусеву приблизили к госбюджетуКомментарии142
Депутаты комитета Волгоградской гордумы «сдали» березовую рощу для застройкиКомментарии96
Депутатам гордумы предлагают дать «зеленый свет» концессии «Волгоградсвета»Комментарии79
Одноклассник погибшего от смертельного ранения волгоградского подростка задержан по подозрению в убийствеКомментарии67
Депутаты проголосовали за выход Волгограда из "сумерек"Комментарии67
Волгоградцы требуют изгнать холод из своих квартирКомментарии67
В Волгограде публично озвучили нерадужные параметры бюджета региона 2018 годКомментарии60
В Волжском на место обнаружения останков двух зверски убитых девушек горожане приносят цветыКомментарии58
В мэрию Волгограда на должность замглавы направят отставного офицераКомментарии57
В Волгограде законные собственники нового жилья под снос ищут правды у президентаКомментарии56
Депутаты-единороссы рекомендовали бывшего военного на должность вице-мэра ВолгоградаКомментарии54
Жители Советского района Волгограда "за" референдум "по переводу часов"Комментарии53
Избирком Волгоградской области "перевел стрелки" в вопросе о референдуме на облдумуКомментарии51
"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)Комментарии46
Прокуратура займется проверкой педколлектива волгоградской школы, где убили подросткаКомментарии42

Самые читаемые новости

"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)Комментарии46
Просмотров: 53206
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде обманутые дольщики ощутили движение впередКомментарии3
Просмотров: 36998
«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временемКомментарии31
Просмотров: 33438
Депутата Госдумы от Волгоградской области Ирину Гусеву приблизили к госбюджетуКомментарии142
Просмотров: 22758
Волжского маньяка арестовали на полтора месяца ( ВИДЕО)Комментарии24
Просмотров: 15266
В Волгоградской облдуме никак не закроют кадровый гештальт
Просмотров: 15193
Губернатору Волгоградской области приглянулась земля у Волги на ТулакаКомментарии31
Просмотров: 13912
Убийца двух жительниц Волжского Волгоградской области расчленил своих жертвКомментарии28
Просмотров: 13634
Один из богатейших чиновников администрации Волгоградской области - должник по алиментамКомментарии29
Просмотров: 13037
Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточенияКомментарии10
Просмотров: 11836

Рекомендуемые к прочтению новости

"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)Комментарии46
Рекомендации: +36 / 20-
В Волжском на место обнаружения останков двух зверски убитых девушек горожане приносят цветыКомментарии58
Рекомендации: +33 / 6-
«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временемКомментарии31
Рекомендации: +31 / 10-
Убийца двух жительниц Волжского Волгоградской области расчленил своих жертвКомментарии28
Рекомендации: +24 / 16-
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве двух пропавших девушек из Волжского Волгоградской областиКомментарии11
Рекомендации: +20 / 5-
Один из богатейших чиновников администрации Волгоградской области - должник по алиментамКомментарии29
Рекомендации: +19 / 12-
В Волгограде начали достраивать скандальный ЖК «Доминант»Комментарии33
Рекомендации: +17 / 2-
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области запущен механизм подготовки регионального референдума о времениКомментарии9
Рекомендации: +17 / 12-
В Волгоградской области жителей аварийных бараков после эффектного постановочного новоселья не пускают в новые квартирыКомментарии13
Рекомендации: +16 / 3-