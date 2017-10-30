В Волгограде подростка за смерть одноклассника оставили на свободе

Следствие не стало выходить в суд с вопросом о рассмотрении меры пресечения для восьмиклассника одной из школ Дзержинского района Волгограда, который стал виновником гибели своего одноклассника. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение было принято с учетом положительных характеристик школьника, а также обстоятельств, которые привели к гибели его одноклассника.

Напомним, 25 октября в одной из школ Дзержинского района Волгограда было обнаружено тело 14-летнего подростка с ножевым ранением в сердце. Приехавшие реаниматологи уже ничем не могли помочь юноше. Как выяснилось, трагедия произошла во время демонстрации подростками умения владеть ножом. По предварительной версии, один из юношей ударил по руке своего одноклассника, когда тот держал нож, и лезвие вонзилось в грудь.



