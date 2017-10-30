





Сохранить березовую рощу в Кировском районе от застройки уже не первый год требуют жители Волгограда. Очередной виток скандала вокруг зеленой зоны возник совсем недавно, когда депутаты Волгоградской гордумы решили изменить назначение данного земельного участка. «Зону застройки объектами общественно-делового назначения» предлагается назвать «зоной смешанной застройки жилыми домами» и выделить часть земли под рекреационную территорию. Что это за зона? Где она будет? И не получится ли так, что березы вырубят под чистую, землю закатают в асфальт, а для вида посадят с десяток хилых кустарников?





Для того, чтобы разобраться в ситуации, выслушать все заинтересованные стороны по инициативе депутатов в самой роще на минувших выходных прошла встреча местных жителей с будущим застройщиком. Земельный участок площадью 1,5 гектара, часть которого — и есть березовая роща, еще в 2010 году по итогам торгов, проведенных территориальным управление Росимущества, в аренду под застройку получил волгоградский бизнесмен Евгений Бакурский. Возглавляемая им компания «Волгострой» в городе хорошо известна и специализируется на комплексной жилой застройке. На данном участке компания планирует построить два четырех этажных дома. От высотной застройки предприятие приняло решение отказаться. Что касается непосредственно рощи, то Евгений Бакурский пообещал жителям, что она под вырубку не попадет. Более того, его компания готова вложить деньги в благоустройство зеленой зоны и даже передать ее в управление муниципалитета или ТСЖ. Подробнее о встрече — в видеосюжете ИА «Высота 102».