Смотрите сегодня в программе: рецидивист, обвиняемый в убийстве девушек в Волжском, заявил в суде, что хотел бы убрать из зала заседаний репортеров. На свободу с чистой совестью?: виновник смертельного ДТП на Аллее Героев снова попытался покинуть колонию раньше срока. Администрация Волгограда надеется вывести город из сумерек: передачу в концессию объектов наружного освещения одобрили депутаты городской думы. Березовая роща в Кировском районе Волгограда избавлена от полного уничтожения под застройку: осталось избавить территорию от мусора. Новая традиция: впервые в Волгограде прошел открытый Кубок по кикбоксингу, посвященный памяти погибших сотрудников ФСБ.







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