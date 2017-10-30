Награда за информацию об убийце двух девушек в Волжском не нашла своего героя

Семьсот тысяч рублей, назначенных главой администрации Волжского Игорем Ворониным в качестве награды за любую информацию, которая бы помогла в поиске Александра Масленников, убийцы двух девушек из Волжского, никому не достанутся. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, задержание рецидивиста, жестоко убившего двух волжанок, является заслугой силовиков. Между тем, напомним, пропавших 13 октября Дарью Лабутину и Ольгу Шапошникову, а также на тот момент подозреваемого в их исчезновении Александра Масленникова искали сотни волонтеров. Добровольные помощники в буквальном смысле слова перерыли весь город, однако, по иронии судьбы, несколько раз прочесывая ту местность, где позже были обнаружены останки убитых подруг, не заметили ничего подозрительного.

Напомним, сегодня Волжский городской суд избрал меру пресечения для Александра Масленникова, который был задержан в Химках Московской области. Он пробудет за решеткой до 16 декабря. В минувшую субботу на месте обнаружения останков девушек состоялся следственный эксперимент с участием убийцы, который показал, где закопал мешки с частями тел несчастных.



