В Волгоградской области строительство жилья обходится дешевле, чем «завещал» минстрой РФ

В 2016 году в Волгограде стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилого помещения (без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками) составила 29675 рублей, что является наименьшим значением в сравнении с данными, сложившимися в других городах-миллионниках. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, максимальное значение данного показателя в 2016 году отмечалось в городах: Нижний Новгород (50916 рублей), Красноярск (47817 рублей), Ростов-на-Дону (44663 рубля). Между тем, напомним, приказом минстроя России для Волгоградской области утвержден показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на IV квартал 2017 года. Он составляет 31,1 тыс. рублей. Эта цифра была актуальной и для 2016 года.



