В Волгограде почтили память жертв политических репрессий

Скорбную дату, которая отмечается каждый год 30 октября, отметили волгоградцы, которые сами пережили репрессии, а также родственники погибших. Как рассказали ИА «Высота 102» в храме Иоанна Предтечи, сегодня утром по традиции здесь состоялась панихида в память жертв политических репрессий, на которую пришли несколько десятков человек. Затем волгоградцы возложили цветы к памятнику, что недалеко от музея-панорамы «Сталинградская битва».

Справка. Политические репрессии – это достаточно жестокий и кровавый период в истории отечества. Он приходится на то время, когда во главе страны стоял Иосиф Сталин. Жертвы политических репрессий в СССР – это миллионы человек, осужденные и приговоренные к лишению свободы или расстрелу за надуманные преступления. В Волгоградской области проживают около 7 тысяч человек, которым посчастливилось, пройдя страшные лагеря, дожить до сегодняшнего времени.