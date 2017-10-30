





В Палласовке Волгоградской области полицейские были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить водителя «шестерки», который не отреагировал на требования стражей порядка остановиться. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, водитель машины попытался скрыться, при этом грубо нарушая правила дорожного движения. Учитывая то, что он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения, инспекторы ДПС организовали преследование нарушителя. Для остановки транспортного средства сотрудник полиции сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а также прицельных - по колесам автомашины.

Несмотря на поврежденные колеса, нарушитель продолжил движение, но вскоре был блокирован и задержан. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

При проверке по базам данных полицейские установили, что водитель, 22-летний местный житель, ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по фактам невыполнения требования об остановке транспортного средства и отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Также ему грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортом в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутому наказанию за данное правонарушение. В результате применения оружия пострадавших нет. Служебной проверкой установлено, что сотрудники полиции применили оружие на законных основаниях.



