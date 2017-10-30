В Волжском участники публичных слушаний дали добро на расширение химического производства

Сегодня в Волжском состоялись публичные слушания по вопросу строительства цеха по производству карбамата. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», большинство участников слушаний высказались за расширение химического производства завода «Волжский оргсинтез». "За" высказались 523 человека, против - 91, 7 воздержались. Участники слушаний, которые проголосовали "за", выступили за отсутствие вредных выбросов и улучшение экологической ситуации. Напомним, заявку на проведение слушаний подавало предприятие. В городе перед этим состоялись митинг и пикеты, организованные волжскими коммунистами, в знак протеста против планов завода, где, кстати, уже производят пресловутый карбамат. По утверждению коммунистов, в ходе этих акций были собраны несколько тысяч подписей волжан, не согласных со строительством цеха. Один из аргументов противников расширения химического производства завода состоит в том, что, по их мнению, еще один цех с вредным производством негативно повлияет на экологию и может нанести ущерб здоровью горожан.

На сегодняшнем мероприятии было принято решение создать общественный совет, который будет следить за ходом реализации данного проекта.