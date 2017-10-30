«Ростелеком» поможет наблюдать за домом из любой точки мира









«Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга представляет собой удобное решение под ключ, очень простое в использовании: установить и настроить камеру абонент может самостоятельно, для этого не нужна специальная подготовка.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это готовое коробочное ОТТ-решение1 , которое включает цифровую HD-видеокамеру2 с инфракрасной подсветкой в ночное времяи широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления:

• интуитивно понятные web-интерфейс и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет;

• личный кабинет абонента, в который можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в разных помещениях или даже городах;

• облачную платформу обработки видео – возможность хранить в архиве видеозаписи за период от 7 до 30 дней;

• автоматическую запись с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры (с автоматическим уведомлением в мобильном приложении);

• принудительную запись с камеры по команде из мобильного приложения или web-интерфейса.

Услуга «Видеонаблюдение» может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).

«Желание быть в безопасности и обеспечить безопасность для родных и близких стали базовыми потребностями человека в наше время, полное разного рода рисков. Услуга «Видеонаблюдение» поможет сэкономить нервы и время, когда мы хотим проконтролировать, вовремя ли вернулся домой ребенок и делает ли он уроки. Как чувствуют себя родители. Все ли в порядке в доме, когда вы в отпуске или даже как дома идет ремонт. Услуга разработана под ключ и помогает пользователям в один клик наблюдать за всем, что им дорого», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.





1 OTT (OvertheTop) – метод предоставления услуг через сеть интернет: в данном случае видеотрансляция с камеры осуществляется по сети передачи данных любого провайдера.

2 Качество передаваемого изображения зависит от доступной скорости передачи данных.

Иллюстрация - скирншот с сайта https://volgograd.rt.ru/