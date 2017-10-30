|Телеком
|30.10.2017 14:07
«Ростелеком» поможет наблюдать за домом из любой точки мира
«Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга представляет собой удобное решение под ключ, очень простое в использовании: установить и настроить камеру абонент может самостоятельно, для этого не нужна специальная подготовка.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это готовое коробочное ОТТ-решение1 , которое включает цифровую HD-видеокамеру2 с инфракрасной подсветкой в ночное времяи широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления:
• интуитивно понятные web-интерфейс и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет;
• личный кабинет абонента, в который можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в разных помещениях или даже городах;
• облачную платформу обработки видео – возможность хранить в архиве видеозаписи за период от 7 до 30 дней;
• автоматическую запись с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры (с автоматическим уведомлением в мобильном приложении);
• принудительную запись с камеры по команде из мобильного приложения или web-интерфейса.
Услуга «Видеонаблюдение» может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).
«Желание быть в безопасности и обеспечить безопасность для родных и близких стали базовыми потребностями человека в наше время, полное разного рода рисков. Услуга «Видеонаблюдение» поможет сэкономить нервы и время, когда мы хотим проконтролировать, вовремя ли вернулся домой ребенок и делает ли он уроки. Как чувствуют себя родители. Все ли в порядке в доме, когда вы в отпуске или даже как дома идет ремонт. Услуга разработана под ключ и помогает пользователям в один клик наблюдать за всем, что им дорого», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.
1 OTT (OvertheTop) – метод предоставления услуг через сеть интернет: в данном случае видеотрансляция с камеры осуществляется по сети передачи данных любого провайдера.
2 Качество передаваемого изображения зависит от доступной скорости передачи данных.
Иллюстрация - скирншот с сайта https://volgograd.rt.ru/
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Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Аналитика
|30.10.2017 16:56
В 2016 году в Волгограде стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилого помещения (без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками) составила 29675 рублей, что является наименьшим значением в сравнении с данными, сложившимися в других городах-миллионниках. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, максимальное значение данного показателя в 2016 году отмечалось в городах: Нижний Новгород (50916 рублей), Красноярск (47817 рублей), Ростов-на-Дону (44663 рубля). Между тем, напомним, приказом минстроя России для Волгоградской области утвержден показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на IV квартал 2017 года. Он составляет 31,1 тыс....
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|Общество
|30.10.2017 16:26
Семьсот тысяч рублей, назначенных главой администрации Волжского Игорем Ворониным в качестве награды за любую информацию, которая бы помогла в поиске Александра Масленников, убийцы двух девушек из Волжского, никому не достанутся. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, задержание рецидивиста, жестоко убившего двух волжанок, является заслугой силовиков. Между тем, напомним, пропавших 13 октября Дарью Лабутину и Ольгу Шапошникову, а также на тот момент подозреваемого в их исчезновении Александра Масленникова искали сотни волонтеров. Добровольные помощники в буквальном смысле слова перерыли весь город, однако, по иронии судьбы, несколько раз прочесывая ту местность, где позже были обнаружены останки убитых подруг, не заметили...
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|Общество
|30.10.2017 15:19
Скорбную дату, которая отмечается каждый год 30 октября, отметили волгоградцы, которые сами пережили репрессии, а также родственники погибших. Как рассказали ИА «Высота 102» в храме Иоанна Предтечи, сегодня утром по традиции здесь состоялась панихида в память жертв политических репрессий, на которую пришли несколько десятков человек. Затем волгоградцы возложили цветы к памятнику, что недалеко от музея-панорамы «Сталинградская битва». Справка. Политические репрессии – это достаточно жестокий и кровавый период в истории отечества. Он приходится на то время, когда во главе страны стоял Иосиф Сталин. Жертвы...
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|Происшествия
|30.10.2017 14:17
В Палласовке Волгоградской области полицейские были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить водителя «шестерки», который не отреагировал на требования стражей порядка остановиться. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, водитель машины попытался скрыться, при этом грубо нарушая правила дорожного движения. Учитывая то, что он создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения, инспекторы ДПС организовали преследование нарушителя. Для остановки транспортного средства сотрудник полиции сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а также прицельных - по колесам автомашины. Несмотря на поврежденные колеса, нарушитель продолжил движение, но вскоре был блокирован и задержан. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. ...
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|Экология
|30.10.2017 14:07
План спасения гибнущего на глазах жителей Красноармейского района озера Сарпа должны разработать до 15 декабря в администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», такое протокольное поручение на сегодняшнем заседании городской думы дали депутаты органу местного самоуправления. До 1 декабря мэрия, согласно «заданию» представительного органа, должна создать рабочую группу с участием комитета природных ресурсов, лесного хозяйства, экологии Волгоградской области, администрации Красноармейского района, ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» и других профильных ведомств. До 20 декабря должно быть организовано обследование дренажной системы водоема. По итогам проведенных мероприятий рабочая группа сформирует перечень мероприятий по сохранению озера с указанием необходимого бюджетного финансирования на...
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|Общество
|30.10.2017 13:24
С 1 ноября подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Азов» переходит на зимний режим обслуживания федеральных автодорог общего пользования в Ростовской и Волгоградской областях, а также в республике Калмыкия. На трассах начинается круглосуточное дежурство, которое продлится до весны. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ведомства. В общей сложности для ликвидации последствий стихии задействуют 217 единиц техники: в Ростовской области – 106, в Волгоградской – 35, в республике Калмыкия – 76 единиц. Механизированный парк укомплектован в соответствии с нормативами – комбинированными дорожными машинами, погрузчиками, автогрейдерами, бульдозерами. Машины оборудованы бортовыми приборами навигационной системы ГЛОНАСС, позволяющими отслеживать...
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|Политика
|30.10.2017 13:07
Обладателями памятных медалей к 100-летию Октябрьской социалистической революции станут самые пламенные коммунисты Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального обкома КПРФ, сейчас готовятся списки сторонников партии из числа верных ленинцев, в том числе из первичных и районных ячеек, которым будут вручены награды. Памятная медаль была учреждена ЦК КПРФ, по своему дизайну она похожа на одну из самых почетных наград СССР – орден Октябрьской революции. В Волгоградской области часть «революционных» медалей достанется победителям смотра партийных отделений «Я – коммунист!», посвященного двум историческим датам – 100-летию со дня Октября и 75-летию победы советских войск в Сталинградской...
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|Расследования
|30.10.2017 11:34
Александр Масленников проведет под стражей 1 месяц 19 дней. Таково было сегодня решение Волжского горсуда, где избрали меру пресечения для убийцы двух девушек, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Масленников останется под арестом до 16 декабря. В горсуде были предприняты усиленные меры безопасности. Подсудимый озвучил ходатайство - удалить представителей прессы из зала. На что судья заявила, что и без этой просьбы журналисты покинут помещение. С ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста выступило следствие. Масленников против удовлетворения ходатайства не возражал. Напомним, 31-летний рецидивист, судимый за грабеж, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, зверски расправился с двумя волжанками –...
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|Экономика
|30.10.2017 11:13
Сегодня депутаты Волгоградской гордумы приняли решение рекомендовать администрации города передать в концессию объекты наружного освещения областного центра. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102" с заседания представительного органа власти. Вопрос вызвал дискуссию. Первый вице-мэр Волгограда Ирина Пешкова в ответ на критику проекта со стороны некоторых депутатов попросила слуг народа подумать о позитивных изменениях, которые ждут город, в частности, имея в виду освещение тех поселков, где сегодня нет фонарей. Напомним, как уже сообщало информагентство, ранее в администрацию города обратилось ООО «Светосервис-Волгоград» с инициативой о заключении концессионного соглашения сроком на 15 лет. Речь...
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|Расследования
|30.10.2017 10:57
Волжский горсуд второй раз отказался смягчить наказание сыну топ-менеджера «Газпрома» за гибель студента
Сегодня Волжский городской суд отказал в ходатайстве адвокату Романа Яковлева, который просил заменить часть оставшегося срока в колонии общего режима для своего подзащитного, на ограничение свободы. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда. Волжский городской суд в этом году уже рассматривал ходатайство защиты Романа Яковлева о замене неотбытой части срока на исправительные работы, однако сына топ-менеджера «Газпрома» оставили в колонии. Напомним, резонансное происшествие случилось в октябре 2015 года на «зебре» в центре Волгограда. Сын топ-менеджера волгоградского филиала «Газпрома» мчался на «Toyota Land Cruiser Prado 150» по проспекту Ленина на скорости 96 км/ч, и автомобиль под его управлением...
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|Политика
|30.10.2017 10:44
Депутаты Волгоградской гордумы сняли с рассмотрения на сегодняшнем заседании вопрос о застройке березовой рощи в Кировском районе. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Напомним, за последние две недели резонансная тема дважды обсуждалась в городской думе. 20 октября на заседании думского комитета по имуществу нардепы отклонили проект решения об изменении назначения земельного участка, на котором десятилетиями растут березы. Вместо «зоны застройки объектами общественно-делового назначения» данную территорию предлагалось назвать «зоной смешанной застройки жилыми домами». Земельный участок, который находится в федеральной собственности, по итогам торгов еще несколько лет назад для комплексной жилищной застройки арендовал Евгений Бакурский. Тема уничтожения зеленого...
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|Политика
|30.10.2017 10:27
На сегодняшнем заседании Волгоградской городской думы депутаты приняли проект новой схемы избирательных округов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Напомним, в связи с тем, что в гордуме следующего созыва останется вместо 48 депутатов всего 36, то количество избирательных округов оптимизировано с 24 до 18. При этом число избирателей на каждом округе выросло – примерно на 7-9 тысяч человек. В новой нарезке округов на каждого одномандатника будет приходиться в среднем по 40 тысяч избирателей. В Красноармейском районе вместо четырех останется три округа. В Краснооктябрьском, Дзержинском — по три округа против сегодняшних четырех, в Тракторозаводском - 2. В Центральном районе Волгограда будет...
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|Происшествия
|30.10.2017 09:24 (Обновлено: 30.10.2017 09:57)
Движение трамваев по улице Краснознаменской в Волгограде сегодня утром было на некоторое время парализовано из-за ДТП, сообщает ИА «Высота 102». Инцидент случился в районе 9 часов прямо напротив здания регионального УФСБ. Автомобиль Scoda при повороте налево не уступил дорогу трамваю и получил повреждения. Пострадавших нет.
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|Экономика
|30.10.2017 08:29
Специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» завершили реконструкцию уличного освещения города Калач-на-Дону Волгоградской области на улице Октябрьской и бульваре 300-летия, а также строительство системы освещения при въезде в город. Знаменательную дату, 75-летие годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, жители Калача-на-Дону встретят в сияющем Городе воинской славы. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, при въезде в город и на улице Октябрьской установлено 177 металлических оцинкованных опор и 197 светодиодных светильников. Общая протяженность обновленной и реконструированной системы уличного освещения составляет 6,7 км. Важно, что на освещение въезда в город муниципальный бюджет не понесет дополнительных расходов. Компания установила энергосберегающее оборудование, что позволяет...
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|Культура
|30.10.2017 07:39
Бизнес-журнал Forbes составил рейтинг самых успешных художников в России, сообщает ИА "Высота 102". При этом, как отмечает журнал,топ составили, основываясь на продажах ярмарки Cosmoscow-2017 и торгов за последние несколько лет. По версии издания, лучшими стали работы художника Валерия Кошлякова, доля продаж его работ равна 147 тыс. евро. На втором месте - житель Волгограда Владимир Потапов, который смог заработать также 147 тыс. евро. На третьем месте - житель Санкт-Петербурга Виталий Пушницкий, заработавший 100 тыс. евро.
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