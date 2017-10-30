План спасения гибнущего на глазах жителей Красноармейского района озера Сарпа должны разработать до 15 декабря в администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», такое протокольное поручение на сегодняшнем заседании городской думы дали депутаты органу местного самоуправления. До 1 декабря мэрия, согласно «заданию» представительного органа, должна создать рабочую группу с участием комитета природных ресурсов, лесного хозяйства, экологии Волгоградской области, администрации Красноармейского района, ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» и других профильных ведомств. До 20 декабря должно быть организовано обследование дренажной системы водоема. По итогам проведенных мероприятий рабочая группа сформирует перечень мероприятий по сохранению озера с указанием необходимого бюджетного финансирования на 2018 год.

В настоящее время озеро Сарпа, некогда бывшее проточным, все больше походит на болото — из-за неудовлетворительного состояния дренажной системы вода через Волго-Донской канал в него не поступает. В озере периодически гибнет рыба, стоит зловонный запах.