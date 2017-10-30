В Волгограде согрелся дом, где замерзал инвалид

Однако соседние жилые здания, увы, по-прежнему остаются без тепла. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в домах на ул. Шумилова, Писемского, Воронкова, спустя две недели после начала отопительного сезона в их квартирах по-прежнему холодные батареи.

Напомним, 27 октября в редакцию ИА «Высота 102» пожаловались жители Бекетовки в Кировском районе Волгограда, потребовавшие прекратить «издевательские эксперименты» над семьями с маленькими детьми и пенсионерами. Именно так они назвали отсутствие отопления в их квартирах. Между тем, отсутствие отопления в доме №27 по ул. Воронкова обернулось обострением тяжелого заболевания одного из жильцов – инвалида первой группы, прикованного к постели. Сегодня родные больного позвонили и поделились радостной новостью: отопление в доме, наконец-то, дали. «Приезжали рабочие с мастером, все сделали. Но в соседних домах тепла как не было, так и нет», - рассказали волгоградцы.

Впрочем, становятся известны новые адреса терпящих «бедствие» из-за холодных батарей горожан. Как рассказали жители поселка Металлургов, что рядом с заводом «Красный Октябрь», отопительный сезон так и не начался в их домах. «Куда мы только не обращались, везде нам заявляют – ваша проблема решается. Но что это за проблема – нам не говорят! Мы вынуждены собирать информацию по крохам, по одной версии, это завод нам не дает тепло, потому что ему якобы город за нас не платит. Но это, повторюсь, лишь слухи, что на самом деле происходит, честно говоря, это второстепенно: главное – мы хотим, как и весь город, жить в тепле!» - возмущаются горожане.



