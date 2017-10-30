Дорожники – в ожидании первого снегопада в Волгоградской области

С 1 ноября подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Азов» переходит на зимний режим обслуживания федеральных автодорог общего пользования в Ростовской и Волгоградской областях, а также в республике Калмыкия. На трассах начинается круглосуточное дежурство, которое продлится до весны. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ведомства. В общей сложности для ликвидации последствий стихии задействуют 217 единиц техники: в Ростовской области – 106, в Волгоградской – 35, в республике Калмыкия – 76 единиц. Механизированный парк укомплектован в соответствии с нормативами – комбинированными дорожными машинами, погрузчиками, автогрейдерами, бульдозерами. Машины оборудованы бортовыми приборами навигационной системы ГЛОНАСС, позволяющими отслеживать расположение техники и координировать работу бригад.

К зимнему периоду подрядные организации заготовили 102 тыс. тонн противогололедных материалов – преимущественно пескосоляной смеси. В Ростовской области запас составляет 36,1 тыс. тонн, в Волгоградской – 28, 9 тыс. тонн, в Калмыкии – 37,5 тыс. тонн. Кроме того, на федеральных автомобильных дорогах установлены 26 пунктов автоматического дорожного контроля, снабженных системой метео- и видеонаблюдения, благодаря которым дежурные оперативно получают информацию о погодных условиях и состоянии проезда. Особое внимание уделено условиям работы дорожников. Базы, где между сменами будут находиться водители и механизаторы, обеспечены теплом, горячей едой и местами для отдыха.

В свою очередь, управление обращается к водителям транспортных средств с просьбой незамедлительно «переобуть» машины в зимнюю резину. А также настоятельно рекомендует соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегать резких маневров и не создавать препятствий для работы техники, задействованной на дорожных­ работах.

Всего в ведении ФКУ Упрдор «Азов» находится 262,15 км федеральных автодорог Волгоградской области.