|Расследования
|30.10.2017 11:34
Волжского маньяка арестовали на полтора месяца
Александр Масленников проведет под стражей 1 месяц 19 дней. Таково было сегодня решение Волжского горсуда, где избрали меру пресечения для убийцы двух девушек, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Масленников останется под арестом до 16 декабря. В горсуде были предприняты усиленные меры безопасности. Подсудимый озвучил ходатайство - удалить представителей прессы из зала. На что судья заявила, что и без этой просьбы журналисты покинут помещение. С ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста выступило следствие. Масленников против удовлетворения ходатайства не возражал.
Напомним, 31-летний рецидивист, судимый за грабеж, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, зверски расправился с двумя волжанками – Дарьей Лабутиной и Ольгой Шапошниковой, которых после ночного клуба привел на свою съемную квартиру. Сначала он их убил, а потом расчленил их тела в ванной, упаковал останки девушек в мешки и закопал их в лесопарковой зоне в Волжской на улице Пушкина. Девушек две недели искали полицейские, волонтеры, весь город был заклеен фотографиями предполагаемого убийцы. Масленникова задержали в Подмосковье, откуда этапировали в Волжский. В субботу при скоплении сотен волжан прошел следственный эксперимент с участием Масленникова, который показал, где он закопал останки своих жертв. Накануне весь день волжане несли цветы на место, откуда извлекли страшные находки.
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Сегодня у одного из героев наших публикаций - участника Сталинградской битвы,...
Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Политика
|30.10.2017 13:07
Обладателями памятных медалей к 100-летию Октябрьской социалистической революции станут самые пламенные коммунисты Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального обкома КПРФ, сейчас готовятся списки сторонников партии из числа верных ленинцев, в том числе из первичных и районных ячеек, которым будут вручены награды. Памятная медаль была учреждена ЦК КПРФ, по своему дизайну она похожа на одну из самых почетных наград СССР – орден Октябрьской революции. В Волгоградской области часть «революционных» медалей достанется победителям смотра партийных отделений «Я – коммунист!», посвященного двум историческим датам – 100-летию со дня Октября и 75-летию победы советских войск в Сталинградской...
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|Экономика
|30.10.2017 11:13
Сегодня депутаты Волгоградской гордумы приняли решение рекомендовать администрации города передать в концессию объекты наружного освещения областного центра. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102" с заседания представительного органа власти. Вопрос вызвал дискуссию. Первый вице-мэр Волгограда Ирина Пешкова в ответ на критику проекта со стороны некоторых депутатов попросила слуг народа подумать о позитивных изменениях, которые ждут город, в частности, имея в виду освещение тех поселков, где сегодня нет фонарей. Напомним, как уже сообщало информагентство, ранее в администрацию города обратилось ООО «Светосервис-Волгоград» с инициативой о заключении концессионного соглашения сроком на 15 лет. Речь идет об...
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|Расследования
|30.10.2017 10:57
Волжский горсуд второй раз отказался смягчить наказание сыну топ-менеджера «Газпрома» за гибель студента
Сегодня Волжский городской суд отказал в ходатайстве адвокату Романа Яковлева, который просил заменить часть оставшегося срока в колонии общего режима для своего подзащитного, на ограничение свободы. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда. Волжский городской суд в этом году уже рассматривал ходатайство защиты Романа Яковлева о замене неотбытой части срока на исправительные работы, однако сына топ-менеджера «Газпрома» оставили в колонии. Напомним, резонансное происшествие случилось в октябре 2015 года на «зебре» в центре Волгограда. Сын топ-менеджера волгоградского филиала «Газпрома» мчался на «Toyota Land Cruiser Prado 150» по проспекту Ленина на скорости 96 км/ч, и автомобиль под его управлением...
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|Политика
|30.10.2017 10:44
Депутаты Волгоградской гордумы сняли с рассмотрения на сегодняшнем заседании вопрос о застройке березовой рощи в Кировском районе. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Напомним, за последние две недели резонансная тема дважды обсуждалась в городской думе. 20 октября на заседании думского комитета по имуществу нардепы отклонили проект решения об изменении назначения земельного участка, на котором десятилетиями растут березы. Вместо «зоны застройки объектами общественно-делового назначения» данную территорию предлагалось назвать «зоной смешанной застройки жилыми домами». Земельный участок, который находится в федеральной собственности, по итогам торгов еще несколько лет назад для комплексной жилищной застройки арендовал Евгений Бакурский. Тема уничтожения зеленого...
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|Политика
|30.10.2017 10:27
На сегодняшнем заседании Волгоградской городской думы депутаты приняли проект новой схемы избирательных округов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Напомним, в связи с тем, что в гордуме следующего созыва останется вместо 48 депутатов всего 36, то количество избирательных округов оптимизировано с 24 до 18. При этом число избирателей на каждом округе выросло – примерно на 7-9 тысяч человек. В новой нарезке округов на каждого одномандатника будет приходиться в среднем по 40 тысяч избирателей. В Красноармейском районе вместо четырех останется три округа. В Краснооктябрьском, Дзержинском — по три округа против сегодняшних четырех, в Тракторозаводском - 2. В Центральном районе Волгограда будет...
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|Происшествия
|30.10.2017 09:24 (Обновлено: 30.10.2017 09:57)
Движение трамваев по улице Краснознаменской в Волгограде сегодня утром было на некоторое время парализовано из-за ДТП, сообщает ИА «Высота 102». Инцидент случился в районе 9 часов прямо напротив здания регионального УФСБ. Автомобиль Scoda при повороте налево не уступил дорогу трамваю и получил повреждения. Пострадавших нет.
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|Экономика
|30.10.2017 08:29
Специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» завершили реконструкцию уличного освещения города Калач-на-Дону Волгоградской области на улице Октябрьской и бульваре 300-летия, а также строительство системы освещения при въезде в город. Знаменательную дату, 75-летие годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, жители Калача-на-Дону встретят в сияющем Городе воинской славы. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, при въезде в город и на улице Октябрьской установлено 177 металлических оцинкованных опор и 197 светодиодных светильников. Общая протяженность обновленной и реконструированной системы уличного освещения составляет 6,7 км. Важно, что на освещение въезда в город муниципальный бюджет не понесет дополнительных расходов. Компания установила энергосберегающее оборудование, что позволяет...
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|Культура
|30.10.2017 07:39
Бизнес-журнал Forbes составил рейтинг самых успешных художников в России, сообщает ИА "Высота 102". При этом, как отмечает журнал,топ составили, основываясь на продажах ярмарки Cosmoscow-2017 и торгов за последние несколько лет. По версии издания, лучшими стали работы художника Валерия Кошлякова, доля продаж его работ равна 147 тыс. евро. На втором месте - житель Волгограда Владимир Потапов, который смог заработать также 147 тыс. евро. На третьем месте - житель Санкт-Петербурга Виталий Пушницкий, заработавший 100 тыс. евро.
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|Экономика
|30.10.2017 05:21
Филиал «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» обвинили в «травле» своих потребителей, которым выставляются многомиллионные штрафы якобы за неучтенное потребление электроэнергии. С жесткими обвинениями в адрес электросетевой организации выступил гендиректор ПАО «Волгоградэнергосбыт» Александр Машенцев, которые он озвучил в многочисленных обращениях в федеральные государственные структуры, сообщает ИА «Высота 102». Копии писем направлены также в областную думу, в которой при комитете по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству для разбирательства в ситуации создана специальная рабочая группа. В данных обращениях гендиректор «Волгоградэнергосбыта» заявляет о том, что...
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|Разное
|29.10.2017 20:41
В отношении председателя комитета по физкультуре и спорту Волгоградской области Александра Глинянова возбуждено исполнительное производство по взысканию долга по алиментам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на банк данных исполнительных производств, размещенный на официальном сайте ведомства, господин Глинянов задолжал своей бывшей супруге, которая воспитывает двоих их общих детей, один из которых - несовершеннолетний, 50 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено 17 октября текущего года. Информагентство обратилось в пресс-службу УФССП с редакционным запросом, в котором попросило уточнить — на какой стадии рассмотрения находится дело. Однако в комментариях «Высоте 102» было отказано по той причине, что СМИ...
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|Спорт
|29.10.2017 20:12
Ватерполисты волгоградского "Спартака" пережили поражение и отпраздновали викторию в поединках с командой из Татарстана
В Суперлиге российского чемпионата по водному поло состоялись матчи 2-го тура, в котором центральным противостоянием стала встреча двух лучших клубов страны по итогам прошлого сезона. Волгоградский «Спартак» на родной площадке дважды принимал казанский «Синтез» и не смог показать 100-проценто успешный результат в этих поединках – одна неудача и одна виктория. Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе регионального спорткомитета Андрей Малякин, обе игры проходили на домашней для отечественного чемпиона водной арене в бассейне ЦВВС на Семи ветрах, где местная дружина Владимира Карабутова и Николая Козлова практически не знает поражений в национальном первенстве. Вот и в первой ватерпольной дуэли против серебряного призера...
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|Аналитика
|29.10.2017 18:32 (Обновлено: 30.10.2017 09:54)
Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую. Жителям Волгоградской области дали право самостоятельно решить — по какому времени жить региону — местному или московскому. Что думает по этому поводу население, готово ли к обдуманному решению и хотят ли в принципе люди брать на себя такую ответственность? Мнения экспертов, политиков и жителей Волгоградской области о переводе времени и всенародном голосовании — в программе «Взгляд с Высоты».
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|Спорт
|29.10.2017 17:51
Сегодня на стадионе «Центральный» в Астрахани состоялся матч в рамках 20-ого тура ФНЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградская команда проиграла астраханскому клуба со счетом 0:1. Единственный гол в ворота волгоградцев астраханцы забили в первом тайме. Клуб «Волгарь» до сегодняшнего матча занимал 8-ю строчку в турнирной таблице, «Ротор-Волгоград» - 17-ю. После проигрыша астраханскому клубу "Ротор-Волгоград" скатился на последнее место.
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|Общество
|29.10.2017 12:01
Даже в дождливую погоду жители Волжского приносят цветы на место обнаружения останков двух девушек, где накануне прошел следственный эксперимент с участием обвиняемого в их убийстве Александра Масленникова. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Могилой для останков Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой рецидивист Масленников выбрал рощицу на ул. Пушкина, рядом с остановкой общественного транспорта, где под покровом ночи закопал глубоко в землю мешки с частями тел несчастных волжанок.Напомним, накануне в Волжском вечером состоялся следственный эксперимент с участием Александра Масленникова. Следственные действия прошли при скоплении нескольких сотен волжан, которые кричали в адрес Масленникова «Убийца!». Обвиняемый в жестоком убийстве девушек показал на...
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|Экономика
|29.10.2017 11:32
Уменьшение объема продаж социальных билетов зафиксировано в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП Волгоградской области о результатах проверки законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на возмещение потерь транспортных организаций при перевозке льготных категорий граждан в 2016 году и истекшем периоде 2017 года, так, только с февраля по май 2016 года реализовано 81,1 тыс. соцбилетов, что на 317,0 тыс. соцбилетов, или 79,6% (в 4,9 раза) меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Среднемесячное количество реализованных соцбилетов (ориентировочное количество граждан, пользующихся соцбилетами) сократилось с 99,5 до 19,3 тыс., или в 5,2 раза. Связано это в...
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30 октября 11:34
Волжского маньяка арестовали на полтора месяца 15
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