Волгоградские коммунисты борются за юбилейную революционную награду

На сегодняшнем заседании Волгоградской городской думы депутаты приняли проект новой схемы избирательных округов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Напомним, в связи с тем, что в гордуме следующего созыва останется вместо 48 депутатов всего 36, то количество избирательных округов оптимизировано с 24 до 18. При этом число избирателей на каждом округе выросло – примерно на 7-9 тысяч человек. В новой нарезке округов на каждого одномандатника будет приходиться в среднем по 40 тысяч избирателей. В Красноармейском районе вместо четырех останется три округа. В Краснооктябрьском, Дзержинском — по три округа против сегодняшних четырех, в Тракторозаводском - 2. В Центральном районе Волгограда будет...

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