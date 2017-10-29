Убийцу двух девушек привезли в Волжский городской суд

Усиленные меры безопасности были предприняты сегодня в Волжском городском суде Волгоградской области, где будет рассматриваться вопрос о мере пресечения для Александра Масленникова, убийцы двух девушек. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», только что Масленникова привезли в суд. Подсудимый озвучил ходатайство - удалить представителей прессы из зала. На что судья заявила, что и без этой просьбы журналисты покинут помещение. В настоящее время представители ожидают решения суда в коридоре.

Напомним, 31-летний рецидивист, судимый за грабеж, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, зверски расправился с двумя волжанками – Дарьей Лабутиной и Ольгой Шапошниковой, которых после ночного клуба привел на свою съемную квартиру. Сначала он их убил, а потом расчленил их тела в ванной, упаковал останки девушек в мешки и закопал их в лесопарковой зоне в Волжской на улице Пушкина. Девушек две недели искали полицейские, волонтеры, весь город был заклеен фотографиями предполагаемого убийцы. Масленникова задержали в Подмосковье, откуда этапировали в Волжский. В субботу при скоплении сотен волжан прошел следственный эксперимент с участием Масленникова, который показал, где он закопал останки своих жертв. Накануне весь день волжане несли цветы на место, откуда извлекли страшные находки.



