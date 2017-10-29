Волжский горсуд второй раз отказался смягчить наказание сыну топ-менеджера «Газпрома» за гибель студента

Сегодня Волжский городской суд отказал в ходатайстве адвокату Романа Яковлева, который просил заменить часть оставшегося срока в колонии общего режима для своего подзащитного, на ограничение свободы. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда. Волжский городской суд в этом году уже рассматривал ходатайство защиты Романа Яковлева о замене неотбытой части срока на исправительные работы, однако сына топ-менеджера «Газпрома» оставили в колонии.

Напомним, резонансное происшествие случилось в октябре 2015 года на «зебре» в центре Волгограда. Сын топ-менеджера волгоградского филиала «Газпрома» мчался на «Toyota Land Cruiser Prado 150» по проспекту Ленина на скорости 96 км/ч, и автомобиль под его управлением проехал на красный сигнал светофора, сбив на переходе 21-летнего Владислава Иванова, который пересекал проезжую часть на роликовых коньках. С места аварии водитель скрылся, но вернулся спустя несколько часов и заявил о причастности к преступлению.



