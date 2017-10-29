Депутаты проголосовали за выход Волгограда из "сумерек"

Сегодня депутаты Волгоградской гордумы приняли решение рекомендовать администрации города передать в концессию объекты наружного освещения областного центра. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102" с заседания представительного органа власти. Вопрос вызвал дискуссию. Первый вице-мэр Волгограда Ирина Пешкова в ответ на критику проекта со стороны некоторых депутатов попросила слуг народа подумать о позитивных изменениях, которые ждут город, в частности, имея в виду освещение тех поселков, где сегодня нет фонарей.

Напомним, как уже сообщало информагентство, ранее в администрацию города обратилось ООО «Светосервис-Волгоград» с инициативой о заключении концессионного соглашения сроком на 15 лет. Речь идет об имуществе МКП "Волгоградгорсвет". Компания предлагает вложить 1 млрд рублей в модернизацию электросетевого хозяйства и установить на улицах города 10 тысяч дополнительных светоточек. В рамках инвестиционного соглашения большая часть работ будет проведена за четыре года. В результате уровень освещенности городских улиц должен вырасти до 95%. Существующие городские электросети, которые не модернизировались с начала 90-х прошлого века и вплоть до 2014 года, изношены на 65-70%.

Вместе с тем, конкретнее об условиях инвестсоглашения,как и имя будущего концессионера, станет известно после проведения мэрией конкурса на передачу электросетевого хозяйства в долгосрочную аренду.