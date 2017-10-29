Волгоградский облсуд оставил в силе решение Волжского городского суда, отменившего штраф, наложенный волгоградским УФАС, на главу городского округа Игоря Воронина. В марте текущего года постановлением руководителя УФАС России по Волгоградской области глава города Волжского Игорь Воронин, как должностное лицо, был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.9 КОАП РФ. Ему было назначено административное наказание в виде штрафа 15000 рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, данное решение было обжаловано в судебном порядке. Решением Волжского городского суда от 5 сентября 2017 указанное постановление отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено. В свою очередь, руководитель УФАС Волгоградской области, не согласившись с указанным решением, обратился в Волгоградский областной суд с жалобой. «26 октября в Волгоградском областном суде рассмотрена жалоба руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы на решение Волжского городского суда, в удовлетворении которой отказано», - сообщили в горадминистрации Волжского.

Напомним, поводом для привлечения главы городского округа Воронина к административной ответственности послужило вступившее в законную силу решение Волгоградского УФАС России, в соответствии с которым администрация городского округа – город Волжский признана нарушившей п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ при предоставлении земельного участка площадью 2962,0 кв.м. сроком до 22.12.2016 года в аренду ООО «Сеал-Сити».



