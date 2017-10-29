Страховщики открыли секреты своей надёжности

Практически каждый россиянин сталкивался с необходимостью страхования. Будь то автострахование или страхование квартиры при ипотеке. А ещё – необходимость в обязательной медстраховке при выезде за рубеж, или - перед третьими лицами за затопление чужой квартиры. К счастью, большинству застрахованных не довелось получить страховые выплаты. Просто потому, что не случилось тех печальных случаев, от которых мы и пытаемся себя обезопасить. А вот, если что-то произошло, ожидаем справедливой выплаты. Анализ надежности страховых компаний – дело нелёгкое. Именно поэтому журналист ИА «Высота 102» обратился с рядом вопросов к самим страховщикам.

Так ли важно, что компания внесена в реестр субъектов страхового дела?

По мнению Ольги Бушуевой, директора филиала Группы Ренессанс страхование в Волгограде, реестр субъектов страхового дела на сайте Центробанка выдать какую-то информацию о том, насколько надежна страховая компания, не может. Разве что позволит уточнить, есть ли у компании лицензия на интересующий клиента вид страхования, и зарегистрирована ли вообще такая страховая компания.





Екатерина Третьякова, директор филиала ООО «Зетта Страхование» в Волгограде поясняет, что реестр субъектов страхового дела – это официальный перечень страховых организаций. «С 2013 года надзорные функции за развитием отрасли возложены на департамент страхового рынка при Центробанке РФ. Здесь указывается полное наименование и организационно-правовая форма компании, размер уставного капитала, список выданных лицензий с датами их выдачи, список видов страхования, к которым допущена компания, контактная информация. Если компания исключается из реестра, то она не имеет права осуществлять страховую деятельность», - отмечает Екатерина.





Стоит ли обращать внимание на рейтинг компании?





По мнению Ольги Бушуевой, в сравнении с реестром более информативен рейтинг, который страховая компания получает в специализированных организациях – рейтинговых агентствах. В нем учитывается множество параметров: от соответствия компании требованиям по платежеспособности до состава портфеля: его убыточности, перспективах профилирующих в портфеле видов страхования и так далее.





«Наиболее известно рейтинговое агентство - RAEX (Эксперт РА). При выборе страховой компании отдавайте предпочтение страховщикам с высоким рейтингом надежности (ruА- или выше), что гарантирует признание финансовой стабильности компании со стороны экспертного сообщества», - объясняет Алексис Платонов, заместитель председателя правления по продажам страховой компании ERGO.





Начальник управления методики актуарных расчетов СК «МАКС» Максим Маркелов считает, что рейтинг страховой компании важен в первую очередь для самого страховщика. «Чем выше рейтинг, тем более уважительно к этой страховой компании относятся как страхователи (и физические и юридические лица), так и регулятор (Банк России). Высокий рейтинг подтверждает, что страховая компания в полной мере может исполнять свои обязательства и не исчезнет внезапно со страхового рынка. Страхователи - юридические лица - при подготовке конкурсной документации одним их критериев уже начали указывать рейтинг страховой компании, что подтверждает его важность. Обычным гражданам, которые выбирают, где купить полис ОСАГО, КАСКО или любой другой, тоже лучше ознакомиться с тем, какой рейтинг имеет компания», - поясняет Максим Маркелов.

Можно ли доверять отзывам о страховой компании пользователей в интернете?

«Спросите мнения друзей и остановите свой выбор на том страховщике, который у вас не вызвал сомнений», - считает Алексис Платонов.

«Отзывы пользователей – неплохой источник информации, в первую очередь для оценки того, насколько качественно в компании организован процесс выплат», - комментирует Ольга Бушуева.- Наибольшего доверия заслуживают подробные отзывы, с описанием и плюсов, и минусов работы страховщика».

«Каждая страховая компания должна иметь понятный рейтинг доверия клиентов. Эффективные площадки для обмена мнениями и формирования народного рейтинга предлагают популярные сайты-отзовики, - рассказывает Екатерина Третьякова. - Полезно перед заключением договора страхования ознакомиться с живыми историями людей и понять, как ведет себя страховщик в той или ситуации, как выстроен процесс урегулирования страхового случая, насколько полно и в какие сроки производятся выплаты. Надежность таких отзывов можно определить по нескольким моментам. Во-первых, содержит ли текст сообщения конкретные детали (номер полиса, дату происшествия, номер или скан заявления о наступлении страхового случая) или же отзыв содержит только оценочные суждения в восхитительной степени. Во-вторых, обратите внимание на дату регистрации пользователя на портале, сколько отзывов им написано на другие темы, сколько человек считают отзывы комментатора полезными. Также следует обратить внимание на специализированные страховые порталы, которые регулярно проводят конкурсы и составляют народные рейтинги».





Означает ли более высокая цена страхового полиса, что компания более надёжна?

«Скорее, справедливо обратное замечание – часто малонадежные компании прибегают к демпингу, работая по принципу финансовой пирамиды. Но, к счастью, чистка рынка со стороны Центробанка в последнее время свела число таких компаний к минимуму», - считает Ольга Бушуева.

По мнению Екатерины Третьяковой, утверждение также некорректно. Но вот если цена полиса ниже рыночной, точно нужно насторожиться. «В основе формирования страхового тарифа лежат актуальные расчеты. Создавая программу страхования, страховщик учитывает три вещи: потребности клиента, возможности канала продаж и наполнение договора страхования (себестоимость, убыточность и так далее), поэтому для каждого страхового продукта порядок расчета страховой премии индивидуален. Тем не менее, профессиональный, надежный страховщик не может позволить себе демпинг, даже в такие сложные для рынка времена, как сегодня. При выборе страховой компании мы рекомендуем клиентам обращать внимание на отзывы клиентов, условия (а самое главное - исключения из условий) договора и регламент урегулирования страхового случая».

Максим Маркелов утверждает, что заблуждением является и мнение, что чем выше цена полиса, тем надежнее компания. «Тарифная политика всех компаний индивидуальна. Какие-то компании могут делать сезонные акции на страхование, например, КАСКО определенных машин. И тем самым предлагать самую низкую стоимость в течение нескольких недель или месяцев. Какие-то компании держат среднюю стоимость полиса в сравнении с другими конкурентами. Какие-то компании, например, не специализируются массово на том же КАСКО и не имея договоренностей с дилерами на скидки на ремонт автомобиля, вынуждены завышать премию по КАСКО, чтобы не оказаться в убытке. В этом случае более высокая цена полиса никак не связана с надежностью компании», - делится своим мнением Максим Маркелов.

Итак, как понял журналист ИА «Высота 102», прежде, чем страховаться, надо внимательно продумать, где именно. Если делать это формально, не думая о последствиях, можно наткнуться на неожиданные и неприятные повороты. И в качестве алгоритма этих действий предлагаем 6 простых шагов по выбору надежной компании.









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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



