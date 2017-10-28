|Культура
|30.10.2017 07:39
Волгоградец Владимир Потапов среди самых успешных художников в России
Бизнес-журнал Forbes составил рейтинг самых успешных художников в России, сообщает ИА "Высота 102". При этом, как отмечает журнал,топ составили, основываясь на продажах ярмарки Cosmoscow-2017 и торгов за последние несколько лет.
По версии издания, лучшими стали работы художника Валерия Кошлякова, доля продаж его работ равна 147 тыс. евро.
На втором месте - житель Волгограда Владимир Потапов, который смог заработать также 147 тыс. евро. На
третьем месте - житель Санкт-Петербурга Виталий Пушницкий, заработавший 100 тыс. евро.
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|Экономика
|30.10.2017 08:29
Специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» завершили реконструкцию уличного освещения города Калач-на-Дону Волгоградской области на улице Октябрьской и бульваре 300-летия, а также строительство системы освещения при въезде в город. Знаменательную дату, 75-летие годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, жители Калача-на-Дону встретят в сияющем Городе воинской славы. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, при въезде в город и на улице Октябрьской установлено 177 металлических оцинкованных опор и 197 светодиодных светильников. Общая протяженность обновленной и реконструированной системы уличного освещения составляет 6,7 км. Важно, что на освещение въезда в город муниципальный бюджет не понесет дополнительных расходов. Компания установила энергосберегающее оборудование, что позволяет...
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|Экономика
|30.10.2017 05:21
Филиал «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» обвинили в «травле» своих потребителей, которым выставляются многомиллионные штрафы якобы за неучтенное потребление электроэнергии. С жесткими обвинениями в адрес электросетевой организации выступил гендиректор ПАО «Волгоградэнергосбыт» Александр Машенцев, которые он озвучил в многочисленных обращениях в федеральные государственные структуры, сообщает ИА «Высота 102». Копии писем направлены также в областную думу, в которой при комитете по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству для разбирательства в ситуации создана специальная рабочая группа. В данных обращениях гендиректор «Волгоградэнергосбыта» заявляет о том, что за последние...
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|Разное
|29.10.2017 20:41
В отношении председателя комитета по физкультуре и спорту Волгоградской области Александра Глинянова возбуждено исполнительное производство по взысканию долга по алиментам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на банк данных исполнительных производств, размещенный на официальном сайте ведомства, господин Глинянов задолжал своей бывшей супруге, которая воспитывает двоих их общих детей, один из которых - несовершеннолетний, 50 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено 17 октября текущего года. Информагентство обратилось в пресс-службу УФССП с редакционным запросом, в котором попросило уточнить — на какой стадии рассмотрения находится дело. Однако в комментариях «Высоте 102» было отказано по той причине, что СМИ...
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|Спорт
|29.10.2017 20:12
Ватерполисты волгоградского "Спартака" пережили поражение и отпраздновали викторию в поединках с командой из Татарстана
В Суперлиге российского чемпионата по водному поло состоялись матчи 2-го тура, в котором центральным противостоянием стала встреча двух лучших клубов страны по итогам прошлого сезона. Волгоградский «Спартак» на родной площадке дважды принимал казанский «Синтез» и не смог показать 100-проценто успешный результат в этих поединках – одна неудача и одна виктория. Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе регионального спорткомитета Андрей Малякин, обе игры проходили на домашней для отечественного чемпиона водной арене в бассейне ЦВВС на Семи ветрах, где местная дружина Владимира Карабутова и Николая Козлова практически не знает поражений в национальном первенстве. Вот и в первой ватерпольной дуэли против серебряного призера...
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|Аналитика
|29.10.2017 18:32
Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую. Жителям Волгоградской области дали право самостоятельно решить — по какому времени жить региону — местному или московскому. Что думает по этому поводу население, готово ли к обдуманному решению и хотят ли в принципе люди брать на себя такую ответственность? Мнения экспертов, политиков и жителей Волгоградской области о переводе времени и всенародном голосовании — в программе «Взгляд с Высоты».
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|Спорт
|29.10.2017 17:51
Сегодня на стадионе «Центральный» в Астрахани состоялся матч в рамках 20-ого тура ФНЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградская команда проиграла астраханскому клуба со счетом 0:1. Единственный гол в ворота волгоградцев астраханцы забили в первом тайме. Клуб «Волгарь» до сегодняшнего матча занимал 8-ю строчку в турнирной таблице, «Ротор-Волгоград» - 17-ю. После проигрыша астраханскому клубу "Ротор-Волгоград" скатился на последнее место.
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|Общество
|29.10.2017 12:01
Даже в дождливую погоду жители Волжского приносят цветы на место обнаружения останков двух девушек, где накануне прошел следственный эксперимент с участием обвиняемого в их убийстве Александра Масленникова. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Могилой для останков Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой рецидивист Масленников выбрал рощицу на ул. Пушкина, рядом с остановкой общественного транспорта, где под покровом ночи закопал глубоко в землю мешки с частями тел несчастных волжанок.Напомним, накануне в Волжском вечером состоялся следственный эксперимент с участием Александра Масленникова. Следственные действия прошли при скоплении нескольких сотен волжан, которые кричали в адрес Масленникова «Убийца!». Обвиняемый в жестоком убийстве девушек показал на...
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|Экономика
|29.10.2017 11:32
Уменьшение объема продаж социальных билетов зафиксировано в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП Волгоградской области о результатах проверки законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на возмещение потерь транспортных организаций при перевозке льготных категорий граждан в 2016 году и истекшем периоде 2017 года, так, только с февраля по май 2016 года реализовано 81,1 тыс. соцбилетов, что на 317,0 тыс. соцбилетов, или 79,6% (в 4,9 раза) меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Среднемесячное количество реализованных соцбилетов (ориентировочное количество граждан, пользующихся соцбилетами) сократилось с 99,5 до 19,3 тыс., или в 5,2 раза. Связано это в...
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|Расследования
|28.10.2017 19:01
"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)
Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы Пушкина, недалеко от остановки общественного транспорта была оцеплена сотрудниками полиции за несколько часов до прибытия следственно-оперативной группы и конвоя с обвиняемым в убийстве рецидивистом Александром Масленниковым. Действия правоохранителей привлекли внимание населения - заранее на место стали стекаться волонтеры, принимавшие участие в поисках тел девушек, и местные жители, которых потрясло совершенное преступление. Пока не стемнело, насчитывалось около 700-800 человек, причем многие пришли с детьми. Когда подозреваемого привезли к району будущего следственного эксперимента, люди из толпы начали выкрикивать "Убийца!". К этому времени...
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|Политика
|28.10.2017 18:44
Уже как полтора месяца ведутся активные поиски нового председателя комитета Волгоградской облдумы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию. В списке претендентов, как рассказал ИА «Высота 102» один из вице-спикеров парламента, - несколько кандидатур, большинство из которых — члены «обезглавленного» комитета. Напомним, должность главы аграрного комитета в областном заксобрании пустует с 14 сентября, когда Владимир Струк сложил полномочия депутата облдумы. Струк-старший — пост сдал, а младший — принял. Сын Струка Михаил по результатам довыборов в региональное заксобрание, состоявшихся 10 сентября текущего года, - новоиспеченный депутат областной думы. К сельскому хозяйству Струк-младший, как и его родитель,...
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|Общество
|28.10.2017 17:30
Ускорить темпы работ по монтажу новых остановочных павильонов потребовал сегодня от подрядчиков глава администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», Виталий Лихачев ознакомился сегодня с ходом работ по установке новых пунктов для ожидания общественного транспорта и побывал на Самарском разъезде, где начала действовать новая схема движения транспорта. К скорости работ по монтажу остановочных павильонов у руководства города нашлись замечания. На ряде объектов завершается мощение тротуарной плиткой, идет монтаж металлических конструкций из закаленного стекла. Впереди – установка гранитных скамей с...
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|Спорт
|28.10.2017 16:19
Сегодня впервые в Волгограде прошел открытый кубок по кикбоксингу, посвященный памяти сотрудников ФСБ, погибших при исполнении служебного долга, сообщает ИА «Высота 102». В соревнованиях на базе МОУ ДЮСШ №23 приняли участие около 100 детей 2005 – 2008 г.р. из разных клубов и спортшкол Волгограда и Волжского. Активное участие в организации спортивного мероприятия приняли действующие сотрудники регионального Управления ФСБ, многие из которых являются настоящими мастерами единоборств – чемпионами Европы и военных игр. Поприветствовать юных спортсменов пришел знаменитый волгоградский тяжелоатлет, Олимпийский чемпион Алексей Петров. Как рассказал ИА «Высота 102» тренер ДЮСШ № 23 Виталий Мазнов, идею проведения кубка...
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|Общество
|28.10.2017 15:36
Активистов «голого» дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда пригласил на беседу руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Волгоградской области Владлен Колесников. Встреча состоялась накануне, сообщили ИА «Высота 102» жильцы. «Мы ушли из приемной председателя партии с надеждой. Владлен Владимирович - это, пожалуй, единственный человек, который внимательно выслушал наши проблемы и пообещал, что сделает все возможное, чтобы застройщик дома - гендиректор ООО «Энергопром» Алексей Щербин - исполнил...
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|Происшествия
|28.10.2017 09:34
Восьмилетнего ребенка три дня избивала мать и новоявленная свекровь женщины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в центральную районную больницу Дубовского района поступил 8-летний ребенок с множественными синяками на теле, лице, руках и ногах. О данном факте медицинскими работниками незамедлительно было сообщено в дежурную часть полиции.В результате проведенной проверки полицейские установили, что мать ребенка после развода с его отцом переехала из Волгограда в один из поселков Дубовского района, где стала проживать с гражданским мужем и его 67-летней матерью.Несмотря на начавшийся учебный год, в школу по месту проживания женщина мальчика не оформила, решив самостоятельно при...
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|Общество
|28.10.2017 09:00
Качество контроля над соблюдением водителями автобусов графика движения проинспектировал накануне в утренний час-пик заместитель главы администрации Волгограда Сергей Разумный. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в мэрии города. Посетив городской центр управления пассажирскими перевозками, он указал на необходимость более оперативного реагирования на случаи отклонения от расписания. Заместитель главы администрации Волгограда, который отвечает за работу транспорта, заявил, что интервал движения на момент проверки составлял положенное время - 3-5 минут. Лишь одна машина на маршруте №55 отстала от графика на 1 минуту, вероятнее всего, из-за сложной дорожной обстановки. Оператор сообщил об этом в диспетчерскую перевозчика и через некоторое время автобус вошел в...
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30 октября 08:29
30 октября 07:39
Волгоградец Владимир Потапов среди самых успешных художников в России
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28 октября 19:01
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28 октября 09:00
28 октября 06:07
Культура
30 октября 07:39
Волгоградец Владимир Потапов среди самых успешных художников в России
26 октября 15:51
19 октября 14:24
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13 октября 06:43
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27 сентября 08:59
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12 сентября 15:37
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