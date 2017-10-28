Бизнес-журнал Forbes составил рейтинг самых успешных художников в России, сообщает ИА "Высота 102". При этом, как отмечает журнал,топ составили, основываясь на продажах ярмарки Cosmoscow-2017 и торгов за последние несколько лет.

По версии издания, лучшими стали работы художника Валерия Кошлякова, доля продаж его работ равна 147 тыс. евро.

На втором месте - житель Волгограда Владимир Потапов, который смог заработать также 147 тыс. евро. На

третьем месте - житель Санкт-Петербурга Виталий Пушницкий, заработавший 100 тыс. евро.



