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Спорт
 29.10.2017 20:12

Ватерполисты волгоградского "Спартака" пережили поражение и отпраздновали викторию в поединках с командой из Татарстана


В Суперлиге российского чемпионата по водному поло состоялись матчи 2-го тура, в котором центральным противостоянием стала встреча двух лучших клубов страны по итогам прошлого сезона. Волгоградский «Спартак» на родной площадке дважды принимал казанский «Синтез» и не смог показать 100-проценто успешный результат в этих поединках – одна неудача и одна виктория.  Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе регионального спорткомитета Андрей Малякин, обе игры проходили на домашней для отечественного чемпиона водной арене в бассейне ЦВВС на Семи ветрах, где местная дружина Владимира Карабутова и Николая Козлова практически не знает поражений в национальном первенстве. Вот и в первой ватерпольной дуэли против серебряного призера из Казани, который является давним и принципиальным противником «спартаковцев», хозяева половину матча провели явно лучше коллектива из столицы Татарстана и создали неплохой задел для общего успеха.
Однако в двух последующих периодах команды полностью поменялись ролями. Гости заиграли на чужой площадке куда уверенней, энергичней, раскрепощённей и быстрей при завершении своих атак. У наших же спортсменов при слабой реализации численного преимущества полностью разладилась игра в нападении, которая выглядела вялой и медлительной с откровенной нерешительностью при ключевом броске по воротам. Как следствие, довольно неожиданное, но вполне справедливое фиаско волгоградцев со счетом 6:7.
Уже сегодня в повторной встрече, выдавшейся не менее равной и упорной, хозяева бассейна  сделали выводы из данной неудачи и очередную ватерпольную дуэль провели гораздо собранней и надежней во многих компонентах. И на этот раз удача была на стороне «спартаковских» парней – победа с результатом 10:8. Сейчас наша команда занимает пока непривычную для себя третью строчку в таблице из восьми участников Суперлиги. Теперь в 3-м туре главных российских соревнований волгоградцам предстоит не менее сложный экзамен, причем на выезде: 3 и 4 ноября «Спартак» в Москве дважды сразится с грозным столичным «Динамо», которое в нынешнем сезоне кардинально усилило боевой состав и намерено биться только за чемпионство.  
Фото Сергея Макарова.

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