«Ротор-Волгоград» проиграл астраханскому «Волгарю» со счетом 0:1 и упал на последнее место

Уменьшение объема продаж социальных билетов зафиксировано в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП Волгоградской области о результатах проверки законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на возмещение потерь транспортных организаций при перевозке льготных категорий граждан в 2016 году и истекшем периоде 2017 года, так, только с февраля по май 2016 года реализовано 81,1 тыс. соцбилетов, что на 317,0 тыс. соцбилетов, или 79,6% (в 4,9 раза) меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Среднемесячное количество реализованных соцбилетов (ориентировочное количество граждан, пользующихся соцбилетами) сократилось с 99,5 до 19,3 тыс., или в 5,2 раза. Связано это в...

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