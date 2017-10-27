|Спорт
|29.10.2017 17:51
«Ротор-Волгоград» проиграл астраханскому «Волгарю» со счетом 0:1 и упал на последнее место
Сегодня на стадионе «Центральный» в Астрахани состоялся матч в рамках 20-ого тура ФНЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградская команда проиграла астраханскому клуба со счетом 0:1. Единственный гол в ворота волгоградцев астраханцы забили в первом тайме. Клуб «Волгарь» до сегодняшнего матча занимал 8-ю строчку в турнирной таблице, «Ротор-Волгоград» - 17-ю. После проигрыша астраханскому клубу "Ротор-Волгоград" скатился на последнее место.
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Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградская область "со скрипом" завершила 5-летнюю программу переселения из аварийного жилья
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В сегодняшней программе: В Волгоградской области отгремели последние новоселья жителей аварийных бараков, признанных аварийными до 1 января 2012 года, а...
|Аналитика
|29.10.2017 18:32 (Обновлено: 29.10.2017 18:32)
Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую. Жителям Волгоградской области дали право самостоятельно решить — по какому времени жить региону — местному или московскому. Что думает по этому поводу население, готово ли к обдуманному решению и хотят ли в принципе люди брать на себя такую ответственность? Мнения экспертов, политиков и жителей Волгоградской области о переводе времени и всенародном голосовании — в программе «Взгляд с Высоты».
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|Общество
|29.10.2017 12:01
Даже в дождливую погоду жители Волжского приносят цветы на место обнаружения останков двух девушек, где накануне прошел следственный эксперимент с участием обвиняемого в их убийстве Александра Масленникова. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Могилой для останков Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой рецидивист Масленников выбрал рощицу на ул. Пушкина, рядом с остановкой общественного транспорта, где под покровом ночи закопал глубоко в землю мешки с частями тел несчастных волжанок.Напомним, накануне в Волжском вечером состоялся следственный эксперимент с участием Александра Масленникова. Следственные действия прошли при скоплении нескольких сотен волжан, которые кричали в адрес Масленникова «Убийца!». Обвиняемый в жестоком убийстве девушек показал на...
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|Экономика
|29.10.2017 11:32
Уменьшение объема продаж социальных билетов зафиксировано в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП Волгоградской области о результатах проверки законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на возмещение потерь транспортных организаций при перевозке льготных категорий граждан в 2016 году и истекшем периоде 2017 года, так, только с февраля по май 2016 года реализовано 81,1 тыс. соцбилетов, что на 317,0 тыс. соцбилетов, или 79,6% (в 4,9 раза) меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Среднемесячное количество реализованных соцбилетов (ориентировочное количество граждан, пользующихся соцбилетами) сократилось с 99,5 до 19,3 тыс., или в 5,2 раза. Связано это в...
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|Расследования
|28.10.2017 19:01
"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)
Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы Пушкина, недалеко от остановки общественного транспорта была оцеплена сотрудниками полиции за несколько часов до прибытия следственно-оперативной группы и конвоя с обвиняемым в убийстве рецидивистом Александром Масленниковым. Действия правоохранителей привлекли внимание населения - заранее на место стали стекаться волонтеры, принимавшие участие в поисках тел девушек, и местные жители, которых потрясло совершенное преступление. Пока не стемнело, насчитывалось около 700-800 человек, причем многие пришли с детьми. Когда подозреваемого привезли к району будущего следственного эксперимента, люди из толпы начали выкрикивать "Убийца!". К этому времени...
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|Политика
|28.10.2017 18:44
Уже как полтора месяца ведутся активные поиски нового председателя комитета Волгоградской облдумы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию. В списке претендентов, как рассказал ИА «Высота 102» один из вице-спикеров парламента, - несколько кандидатур, большинство из которых — члены «обезглавленного» комитета. Напомним, должность главы аграрного комитета в областном заксобрании пустует с 14 сентября, когда Владимир Струк сложил полномочия депутата облдумы. Струк-старший — пост сдал, а младший — принял. Сын Струка Михаил по результатам довыборов в региональное заксобрание, состоявшихся 10 сентября текущего года, - новоиспеченный депутат областной думы. К сельскому хозяйству Струк-младший, как и его родитель,...
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|Общество
|28.10.2017 17:30
Ускорить темпы работ по монтажу новых остановочных павильонов потребовал сегодня от подрядчиков глава администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», Виталий Лихачев ознакомился сегодня с ходом работ по установке новых пунктов для ожидания общественного транспорта и побывал на Самарском разъезде, где начала действовать новая схема движения транспорта. К скорости работ по монтажу остановочных павильонов у руководства города нашлись замечания. На ряде объектов завершается мощение тротуарной плиткой, идет монтаж металлических конструкций из закаленного стекла. Впереди – установка гранитных скамей с...
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|Спорт
|28.10.2017 16:19
Сегодня впервые в Волгограде прошел открытый кубок по кикбоксингу, посвященный памяти сотрудников ФСБ, погибших при исполнении служебного долга, сообщает ИА «Высота 102». В соревнованиях на базе МОУ ДЮСШ №23 приняли участие около 100 детей 2005 – 2008 г.р. из разных клубов и спортшкол Волгограда и Волжского. Активное участие в организации спортивного мероприятия приняли действующие сотрудники регионального Управления ФСБ, многие из которых являются настоящими мастерами единоборств – чемпионами Европы и военных игр. Поприветствовать юных спортсменов пришел знаменитый волгоградский тяжелоатлет, Олимпийский чемпион Алексей Петров. Как рассказал ИА «Высота 102» тренер ДЮСШ № 23 Виталий Мазнов, идею проведения кубка...
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|Общество
|28.10.2017 15:36
Активистов «голого» дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда пригласил на беседу руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Волгоградской области Владлен Колесников. Встреча состоялась накануне, сообщили ИА «Высота 102» жильцы. «Мы ушли из приемной председателя партии с надеждой. Владлен Владимирович - это, пожалуй, единственный человек, который внимательно выслушал наши проблемы и пообещал, что сделает все возможное, чтобы застройщик дома - гендиректор ООО «Энергопром» Алексей Щербин - исполнил...
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|Происшествия
|28.10.2017 09:34
Восьмилетнего ребенка три дня избивала мать и новоявленная свекровь женщины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в центральную районную больницу Дубовского района поступил 8-летний ребенок с множественными синяками на теле, лице, руках и ногах. О данном факте медицинскими работниками незамедлительно было сообщено в дежурную часть полиции.В результате проведенной проверки полицейские установили, что мать ребенка после развода с его отцом переехала из Волгограда в один из поселков Дубовского района, где стала проживать с гражданским мужем и его 67-летней матерью.Несмотря на начавшийся учебный год, в школу по месту проживания женщина мальчика не оформила, решив самостоятельно при...
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|Общество
|28.10.2017 09:00
Качество контроля над соблюдением водителями автобусов графика движения проинспектировал накануне в утренний час-пик заместитель главы администрации Волгограда Сергей Разумный. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в мэрии города. Посетив городской центр управления пассажирскими перевозками, он указал на необходимость более оперативного реагирования на случаи отклонения от расписания. Заместитель главы администрации Волгограда, который отвечает за работу транспорта, заявил, что интервал движения на момент проверки составлял положенное время - 3-5 минут. Лишь одна машина на маршруте №55 отстала от графика на 1 минуту, вероятнее всего, из-за сложной дорожной обстановки. Оператор сообщил об этом в диспетчерскую перевозчика и через некоторое время автобус вошел в...
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|Общество
|28.10.2017 06:07
Арбитражный суд Волгоградской области поставил окончательную точку в споре между руководством государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Нижнедобринский психоневрологический интернат» Камышинского района Волгоградской области и волгоградской компанией, участвующей в конкурсе на оказание услуг по организации питания. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональной общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения», теперь учреждение лишено права осуществлять подобные услуги. Как рассказали активисты общественной организации «Профессионалы...
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|Политика
|27.10.2017 20:21
Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева назначена первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам в российском парламенте. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на нижнюю палату Федерального собрания РФ. Напомним, ровно месяц назад Гусеву вывели из состава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, в котором она являлась заместителем председателя. По мнению волгоградских политэкспертов, кадровая перестановка является обычной ротацией, которая периодически происходит в Государственной думе. Между тем, как ранее сообщало информагентство со ссылкой на источник в российском парламенте, председатель комитета по федеративному устройству, член фракции ЛДПР Алексей Диденко оказался недоволен работой своей «правой...
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|Аналитика
|27.10.2017 20:07
Смотрите сегодня в программе: волгоградские оперативники и следователи приняли участие в спецоперации по задержанию в Москве подозреваемого в убийстве двух девушек из Волжского. Время вперед: набирает обороты процесс воплощения в жизнь идеи проведения в Волгоградской области референдума о времени. Лифт для участника Сталинградской битвы: огласка истории с неработающим лифтом в доме ветерана войны привела к фронтовику руководство регионального оператора фонда капремонта. Дольщики увидели очертания будущих квартир: скандальный жилищный комплекс «Доминант» начали достраивать спустя много лет. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10,...
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|Расследования
|27.10.2017 18:05
Подозреваемый в причастности к исчезновению двух волжанок 31-летний Александр Масленников признался в убийстве девушек и дистанционно показал место, где их закопал. Как стало известно ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, на участок, где он спрятал тела, а точнее, части тел девушек, Масленников указал на интерактивной карте. Пока его этапируют из Москвы, следственно-оперативная бригада приступила к извлечению частей тел на территории лесополосы на ул. Пушкина в Волжском, которые были глубоко захоронены и прикрыты листьями. По сведениям информагентства, останки девушек погружены в несколько мешков. Напомним, накануне ранее судимый за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой Александр Масленников был задержан в Химках...
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|Общество
|27.10.2017 17:09
Наличие в шаговой доступности алкогольной продукции, прежде всего, пива в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах или на придомовой территории, увеличивает риск раннего приобщения к алкоголю молодежи, негативно влияет на санитарное состояние дворов, создает неудобства жителям. Об этом шла речь на заседании комитета Волгоградской областной думы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности при рассмотрении законопроекта, в котором предлагается установить дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной торговли алкогольной продукцией. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента, предлагается запретить продажу алкоголя в отдельно стоящих объектах торговли, расположенных на придомовой территории, а также находящихся в многоквартирных домах....
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29 октября 17:51
«Ротор-Волгоград» проиграл астраханскому «Волгарю» со счетом 0:1 и упал на последнее место
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