Филиал «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» обвинили в «травле» своих потребителей, которым выставляются многомиллионные штрафы якобы за неучтенное потребление электроэнергии. С жесткими обвинениями в адрес электросетевой организации выступил гендиректор ПАО «Волгоградэнергосбыт» Александр Машенцев, которые он озвучил в многочисленных обращениях в федеральные государственные структуры, сообщает ИА «Высота 102». Копии писем направлены также в областную думу, в которой при комитете по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству для разбирательства в ситуации создана специальная рабочая группа.

В данных обращениях гендиректор «Волгоградэнергосбыта» заявляет о том, что за последние 2,5 года в регионе серьезно обострилась ситуация во взаимоотношениях сбытовой компании с потребителями электроэнергии. Причиной тому является массовое составление филиалом «МРСК Юга»- Волгоградэнерго» в отношении своих клиентов необоснованных, по мнению сбытовиков, актов неучтенного потребления ресурса. Только за 2015-2016 годы сбытовая компания приняла от филиала «МРСК» 351 акт о неучтенном потреблении «света» на общую сумму 633 млн рублей. Это позволило «Волгоградэнерго», как утверждает господин Машенцев, исключить из объемов потерь электроэнергии 120 млн кВт. 475 млн рублей из общей суммы «неучтенки» приходятся на случаи с просрочкой поверки приборов учета. То есть, если предприятие вовремя не сверило с электросетевой компанией счетчики электроэнергии, то оно автоматически «нарывается» на штраф. Размер платы в таком случае исчисляется не по фактическому объему потребленного ресурса, а по присоединенной мощности. Как правило, отмечают в «Волгоградэнергосбыте», данные суммы в разы превышают реальное потребление ресурса. Таким суровым санкциям были подвергнуты не только частные коммерческие предприятия, но и садоводческие товарищества, муниципальные учреждения (детские сады, школы), общественные организации

По итогам проведенных поверок, говорится в официальных письмах руководителя сбытовой компании, в большинстве случаев факты неучтенного потребления электроэнергии не подтверждаются. Составление актов о неучтенном потреблении энергоресурса, как отмечает гендиректор «Волгоградэнергосбыта», носит «формализованный характер и направлено на улучшение экономических показателей» филиала «МРСК».

«Вместо приведения электросетей в надлежащее техническое состояние и борьбы с реальным бездоговорным потреблением электроэнергии «МРСК» снижает потери в собственных сетях за счет составления актов о неучтенном потреблении.Большинство потребителей не в состоянии оплатить такие счета, что в конечном итоге приводит к их банкротству», - говорится в письмах «Волгоградэнергосбыта», которые изучили депутаты облдумы.

Данная ситуация с начислением штрафов за неучтенное потребление энергоресурса, по заявлению Александра Машенцева, негативно отражается и на деятельности «Волгоградэнергосбыта». Компания вынуждена предъявлять потребителям выставленные филиалом «МРСК» многомиллионные счета. Однако нередко потребители, которых огорошили крупными штрафами, обращаются в суд и добиваются аннулирования начисленных им сбытовиками денежных сумм с шестью нулями.

По мнению председателя комитета облдумы по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Калашникова, установленные для энергетиков на уровне правительства РФ «правила игры» нуждаются в корректировке.

«Необходимо защитить права потребителей и наладить их взаимоотношения со сбытовой организацией. Формально «МРСК» ничего не нарушает, но фактически складывается ситуация, при которой происходит уничтожение потребителя. Вина последнего, безусловно, есть, из-за несвоевременной поверки приборов учета, но и профилактическую работу с ними никто не проводит», - пояснил парламентарий.

По словам Калашникова, рабочая группа подготовит поправки в нормативные акты, предварительно согласовав их со сбытовой и с ресурсоснабжающими организациями. Далее пакет документов через Совет законодателей и Южно-российскую парламентскую ассоциацию будет направлен на рассмотрение в правительство России.



