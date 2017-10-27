В Волгоградской области падают объемы продаж социальных билетов

Уменьшение объема продаж социальных билетов зафиксировано в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП Волгоградской области о результатах проверки законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на возмещение потерь транспортных организаций при перевозке льготных категорий граждан в 2016 году и истекшем периоде 2017 года, так, только с февраля по май 2016 года реализовано 81,1 тыс. соцбилетов, что на 317,0 тыс. соцбилетов, или 79,6% (в 4,9 раза) меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Среднемесячное количество реализованных соцбилетов (ориентировочное количество граждан, пользующихся соцбилетами) сократилось с 99,5 до 19,3 тыс., или в 5,2 раза. Связано это в первую очередь с резким сокращением перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение соцбилетов, с 33 до 8. Однако это обстоятельство КСП региона, вероятно, не тревожит. Так, аудиторы считают, что даже среди тех, кому оставили право на соцпроездной, есть граждане, кто неправомерно пользуется льготным проездом. В частности, проверкой размера доходов 40 граждан, получивших справки в январе-феврале 2017 года и приобретавших соцбилеты в 2017 году, установлено, что 2 гражданина в последующие месяцы имели доход выше полуторной величины прожиточного минимума. То есть ежемесячно 837 граждан, имевших доход выше установленного предела, могли пользоваться мерами соцподдержки в виде права на приобретение соцбилетов. Поэтому в КСП предлагают уменьшить период действия справок о размере дохода, тогда как сейчас, напомним, этот период установлен на год. То есть, грубо говоря, если гражданин вдруг «разбогатеет» после получения соцпроездного, то его нужно лишить права на соцпроездной почти немедленно. По результатам проверки в КСП также выявили факты неэффективного использования бюджетных средств, направленных на предоставление бюджетных средств в качестве возмещения перевозчикам потерь за проезд льготников. Всего в прошлом году на эти цели было направлено 343 миллиона рублей, в этом году – 126 миллионов. При этом было отмечено, что проверка предоставляемой перевозчиком информации, используемой для расчета субсидии, по сути, не осуществлялась двумя органами исполнительной власти, обязанными это делать, - облкомтрансом и облсоцзащитой. В связи с этим КСП Волгоградской области выдало рекомендации привести региональные законодательные акты в соответствие с федеральными, а также внести в них правки, которые усилили бы контроль за выдачей субсидий перевозчикам за проезд льготников.







