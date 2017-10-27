Ускорить темпы работ по монтажу новых остановочных павильонов потребовал сегодня от подрядчиков глава администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», Виталий Лихачев ознакомился сегодня с ходом работ по установке новых пунктов для ожидания общественного транспорта и побывал на Самарском разъезде, где начала действовать новая схема движения транспорта.

К скорости работ по монтажу остановочных павильонов у руководства города нашлись замечания. На ряде объектов завершается мощение тротуарной плиткой, идет монтаж металлических конструкций из закаленного стекла. Впереди – установка гранитных скамей с деревянными сиденьями и монтаж электронных информационных табло, на котором будет отображаться время прибытия транспорта. Подобным образом в Волгограде будут реконструированы 86 остановок, расположенных на пяти магистральных улицах – проспектах Ленина, Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского, Рабоче-Крестьянской. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся в трех районах города - Центральном, Дзержинском и Краснооктябрьском. Новые современные павильоны будут оборудованы светодиодной подсветкой и датчиками освещенности.

«Сейчас, когда первые остановки почти готовы, механизм монтажа уже отработан, необходимо ускорять темпы, - отметил Виталий Лихачев в ходе беседы с представителем подрядной организации. – К середине следующей недели темпы установки основных конструкций должны составлять 5-7 павильонов в день. В холодный дождливый сезон нужно создать комфортные условия для жителей города, ожидающих общественный транспорт».

По итогам осмотра новой схемы движения на Самарском разъезде Виталий Лихачев отметил, что прохождение потока транспорта, выезжающего на перекресток по улице Землячки со стороны больничного комплекса нужно ускорить. Для этого, по поручению главы администрации, в течение дня светофор на перекрестке будет дополнен секцией с правой стрелкой для выезжающих с Землячки на Историческую.

Также глава администрации поручил проработать вопрос организации трамвайной остановки у академии МВД. Это должно сократить пешеходный трафик на перекрестке, повысив его безопасность и пропускную способность.