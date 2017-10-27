|Общество
|28.10.2017 17:30
Глава администрации Волгограда потребовал ускорить темпы по монтажу новых остановок
Ускорить темпы работ по монтажу новых остановочных павильонов потребовал сегодня от подрядчиков глава администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», Виталий Лихачев ознакомился сегодня с ходом работ по установке новых пунктов для ожидания общественного транспорта и побывал на Самарском разъезде, где начала действовать новая схема движения транспорта.
К скорости работ по монтажу остановочных павильонов у руководства города нашлись замечания. На ряде объектов завершается мощение тротуарной плиткой, идет монтаж металлических конструкций из закаленного стекла. Впереди – установка гранитных скамей с деревянными сиденьями и монтаж электронных информационных табло, на котором будет отображаться время прибытия транспорта. Подобным образом в Волгограде будут реконструированы 86 остановок, расположенных на пяти магистральных улицах – проспектах Ленина, Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского, Рабоче-Крестьянской. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся в трех районах города - Центральном, Дзержинском и Краснооктябрьском. Новые современные павильоны будут оборудованы светодиодной подсветкой и датчиками освещенности.
«Сейчас, когда первые остановки почти готовы, механизм монтажа уже отработан, необходимо ускорять темпы, - отметил Виталий Лихачев в ходе беседы с представителем подрядной организации. – К середине следующей недели темпы установки основных конструкций должны составлять 5-7 павильонов в день. В холодный дождливый сезон нужно создать комфортные условия для жителей города, ожидающих общественный транспорт».
По итогам осмотра новой схемы движения на Самарском разъезде Виталий Лихачев отметил, что прохождение потока транспорта, выезжающего на перекресток по улице Землячки со стороны больничного комплекса нужно ускорить. Для этого, по поручению главы администрации, в течение дня светофор на перекрестке будет дополнен секцией с правой стрелкой для выезжающих с Землячки на Историческую.
Также глава администрации поручил проработать вопрос организации трамвайной остановки у академии МВД. Это должно сократить пешеходный трафик на перекрестке, повысив его безопасность и пропускную способность.
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|Политика
|28.10.2017 18:44
Уже как полтора месяца ведутся активные поиски нового председателя комитета Волгоградской облдумы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию. В списке претендентов, как рассказал ИА «Высота 102» один из вице-спикеров парламента, - несколько кандидатур, большинство из которых — члены «обезглавленного» комитета. Напомним, должность главы аграрного комитета в областном заксобрании постует с 14 сентября, когда Владимир Струк сложил полномочия депутата облдумы. Струк-старший — пост сдал, а младший — принял. Сын Струка Михаил по результатам довыборов в региональное заксобрание, состоявшихся 10 сентября текущего года, - новоиспеченный депутат областной думы. К сельскому хозяйству Струк-младший, как и его родитель,...
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|Спорт
|28.10.2017 16:19
Сегодня впервые в Волгограде прошел открытый кубок по кикбоксингу, посвященный памяти сотрудников ФСБ, погибших при исполнении служебного долга, сообщает ИА «Высота 102». В соревнованиях на базе МОУ ДЮСШ №23 приняли участие около 100 детей 2005 – 2008 г.р. из разных клубов и спортшкол Волгограда и Волжского. Активное участие в организации спортивного мероприятия приняли действующие сотрудники регионального Управления ФСБ, многие из которых являются настоящими мастерами единоборств – чемпионами Европы и военных игр. Поприветствовать юных спортсменов пришел знаменитый волгоградский тяжелоатлет, Олимпийский чемпион Алексей Петров. Как рассказал ИА «Высота 102» тренер ДЮСШ № 23 Виталий Мазнов, идею проведения кубка...
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|Расследования
|28.10.2017 16:10 (Обновлено: 28.10.2017 19:10)
"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан
Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы Пушкина, недалеко от остановки общественного транспорта была оцеплена сотрудниками полиции за несколько часов до прибытия следственно-оперативной группы и конвоя с подозреваемым в убийстве рецидивистом Александром Масленниковым. Действия правоохранителей привлекли внимание населения - заранее на место стали стекаться волонтеры, принимавшие участие в поисках тел девушек, и местные жители, которых потрясло совершенное преступление. Когда подозреваемого привезли к району будущего следственного эксперимента, люди из толпы начали выкрикивать слово "убийца". Вчера стало известно, что Масленников, задержанный в Московской области, признался в том, что убил...
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|Общество
|28.10.2017 15:36
Активистов «голого» дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда пригласил на беседу руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Волгоградской области Владлен Колесников. Встреча состоялась накануне, сообщили ИА «Высота 102» жильцы. «Мы ушли из приемной председателя партии с надеждой. Владлен Владимирович - это, пожалуй, единственный человек, который внимательно выслушал наши проблемы и пообещал, что сделает все возможное, чтобы застройщик дома - гендиректор ООО «Энергопром» Алексей Щербин - исполнил решение Арбитражного...
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|Происшествия
|28.10.2017 09:34
Восьмилетнего ребенка три дня избивала мать и новоявленная свекровь женщины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в центральную районную больницу Дубовского района поступил 8-летний ребенок с множественными синяками на теле, лице, руках и ногах. О данном факте медицинскими работниками незамедлительно было сообщено в дежурную часть полиции.В результате проведенной проверки полицейские установили, что мать ребенка после развода с его отцом переехала из Волгограда в один из поселков Дубовского района, где стала проживать с гражданским мужем и его 67-летней матерью.Несмотря на начавшийся учебный год, в школу по месту проживания женщина мальчика не оформила, решив самостоятельно при...
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|Общество
|28.10.2017 09:00
Качество контроля над соблюдением водителями автобусов графика движения проинспектировал накануне в утренний час-пик заместитель главы администрации Волгограда Сергей Разумный. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в мэрии города. Посетив городской центр управления пассажирскими перевозками, он указал на необходимость более оперативного реагирования на случаи отклонения от расписания. Заместитель главы администрации Волгограда, который отвечает за работу транспорта, заявил, что интервал движения на момент проверки составлял положенное время - 3-5 минут. Лишь одна машина на маршруте №55 отстала от графика на 1 минуту, вероятнее всего, из-за сложной дорожной обстановки. Оператор сообщил об этом в диспетчерскую перевозчика и через некоторое время автобус вошел в...
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|Общество
|28.10.2017 06:07
Арбитражный суд Волгоградской области поставил окончательную точку в споре между руководством государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Нижнедобринский психоневрологический интернат» Камышинского района Волгоградской области и волгоградской компанией, участвующей в конкурсе на оказание услуг по организации питания. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональной общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения», теперь учреждение лишено права осуществлять подобные услуги. Как рассказали активисты общественной организации «Профессионалы...
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|Политика
|27.10.2017 20:21
Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева назначена первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам в российском парламенте. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на нижнюю палату Федерального собрания РФ. Напомним, ровно месяц назад Гусеву вывели из состава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, в котором она являлась заместителем председателя. По мнению волгоградских политэкспертов, кадровая перестановка является обычной ротацией, которая периодически происходит в Государственной думе. Между тем, как ранее сообщало информагентство со ссылкой на источник в российском парламенте, председатель комитета по федеративному устройству, член фракции ЛДПР Алексей Диденко оказался недоволен работой своей «правой...
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|Аналитика
|27.10.2017 20:07
Смотрите сегодня в программе: волгоградские оперативники и следователи приняли участие в спецоперации по задержанию в Москве подозреваемого в убийстве двух девушек из Волжского. Время вперед: набирает обороты процесс воплощения в жизнь идеи проведения в Волгоградской области референдума о времени. Лифт для участника Сталинградской битвы: огласка истории с неработающим лифтом в доме ветерана войны привела к фронтовику руководство регионального оператора фонда капремонта. Дольщики увидели очертания будущих квартир: скандальный жилищный комплекс «Доминант» начали достраивать спустя много лет. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10,...
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|Расследования
|27.10.2017 18:05
Подозреваемый в причастности к исчезновению двух волжанок 31-летний Александр Масленников признался в убийстве девушек и дистанционно показал место, где их закопал. Как стало известно ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, на участок, где он спрятал тела, а точнее, части тел девушек, Масленников указал на интерактивной карте. Пока его этапируют из Москвы, следственно-оперативная бригада приступила к извлечению частей тел на территории лесополосы на ул. Пушкина в Волжском, которые были глубоко захоронены и прикрыты листьями. По сведениям информагентства, останки девушек погружены в несколько мешков. Напомним, накануне ранее судимый за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой Александр Масленников был задержан в Химках...
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|Общество
|27.10.2017 17:09
Наличие в шаговой доступности алкогольной продукции, прежде всего, пива в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах или на придомовой территории, увеличивает риск раннего приобщения к алкоголю молодежи, негативно влияет на санитарное состояние дворов, создает неудобства жителям. Об этом шла речь на заседании комитета Волгоградской областной думы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности при рассмотрении законопроекта, в котором предлагается установить дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной торговли алкогольной продукцией. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента, предлагается запретить продажу алкоголя в отдельно стоящих объектах торговли, расположенных на придомовой территории, а также находящихся в многоквартирных домах....
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|Расследования
|27.10.2017 16:38 (Обновлено: 27.10.2017 17:56)
ГУ МВД по Волгоградской области предоставило видеоматериалы задержания Александра Масленникова в городе Химки Московской области. Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», Масленников был задержан накануне около дома своей подруги в Подмосковье по подозрению в убийстве двух волжанок – Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой. Девушки пропали 13 октября, последний раз их видели в компании с ранее судимым за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой Масленниковым. 18 октября подозреваемый был объявлен в розыск. Как выяснилось, он покинул город на попутном транспорте, который он нашел по объявлению в соцсети.
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|Общество
|27.10.2017 15:44
Жители десятков домов в Бекетовке Кировского района на улицах Воронкова, Шумилова, Кедровая, Писемского замерзают в своих квартирах и требуют прекратить «издевательские эксперименты» над семьями с маленькими детьми и пенсионерами. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, несмотря на то, что отопительный сезон в городе стартовал почти две недели назад, в их квартирах по-прежнему ледяные батареи. «Жить так дальше невозможно: в квартирах круглосуточно работают электронагреватели, мы включаем духовки и уже думаем, от чего мы умрем: от холода, от бешеных счетов за свет или от отравления газом?» - горько шутят горожане. Между тем, вовсе не до шуток оказалось семье Гусевых, проживающих...
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|Происшествия
|27.10.2017 14:44
В Волгограде разыскивают водителя легкового автомобиля, который наехал на 4-летнего ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, происшествие случилось накануне около 17-00 часов. Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Лада Приора» (хетчбек тёмного цвета), двигаясь по малому проезду ул. 64 Армии со стороны кинотеатра "Авангард" в сторону ул. Курчатова, напротив дома № 20 по ул. 64 Армии совершил наезд на 4-летнего ребенка, который вместе со своей мамой хотели перейти дорогу в неустановленном месте. Сразу после ДТП, не дожидаясь прибытия наряда ДПС, водитель отвез пострадавших в травмпункт Кировского района. Доставив мать и ребенка в медучреждение¸ мужчина под надуманным...
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|Общество
|27.10.2017 14:04
Губернатору Волгоградской области приглянулась территория, вид на которую открывается с площадки пока еще недостроенного ЖК «Доминант» в Советском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». «Здесь можно обустроить хорошую парковую зону, место хорошее с отличной доступностью», - бодро заявил Андрей Иванович и поспешил успокоить стоявшего рядом главу администрации Волгограда Виталия Лихачева: «Не сегодня, конечно, не сейчас». Задание подумать о настоящем и будущем хаотично занятой разными объектами территории у Волги на Тулака получила и Валентина Гречина – заместитель губернатора. Так что, возможно, именно сегодня и решилась судьба дальнейшего благоустройства одного из самых перспективных микрорайонов Волгограда. ...
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