В Волгоградской облдуме никак не закроют кадровый гештальт





Уже как полтора месяца ведутся активные поиски нового председателя комитета Волгоградской облдумы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию. В списке претендентов, как рассказал ИА «Высота 102» один из вице-спикеров парламента, - несколько кандидатур, большинство из которых — члены «обезглавленного» комитета.

Напомним, должность главы аграрного комитета в областном заксобрании постует с 14 сентября, когда Владимир Струк сложил полномочия депутата облдумы. Струк-старший — пост сдал, а младший — принял. Сын Струка Михаил по результатам довыборов в региональное заксобрание, состоявшихся 10 сентября текущего года, - новоиспеченный депутат областной думы. К сельскому хозяйству Струк-младший, как и его родитель, имеет непосредственное отношение, возглавляя птицефабрику «Волжскую». По образованию - юрист, но имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук. Чем не новый председатель комитета по аграрным вопросам?.. Такой вариант в думских кулуарах тоже обсуждается. Один минус — депутатского стажа за плечами представителя аграрно-парламентской династии пока маловато.





Среди кандидатур на вакантную должность — есть и «матерые» думцы с солидным законодательным и фермерским стажем. К примеру, - Илья Кошкарев. Он тоже состоит в аграрном комитете, но параллельно возглавляет думский комитет финансов. Поступали предложения занять освободившееся кресло и главе крестьянско-фермерского хозяйства из Калачевского района, депутату Александру Махину. Но захочет ли он официально отходить от дел, передавая свое предприятие в доверительное правление? Должность председателя комитета подразумевает работу в думе на постоянной основе. Тоже фермер, доктор сельскохозяйственных наук Виктор Левкин — еще один возможный назначенец на должность главного думского агрария.





Единственный из претендентов на вакантный пост, кто не входит в комитет и не является фермером — бизнесмен Владимир Ефимов. Появление его фигуры в списке кандидатов — вносит определенную пикантность в процесс поиска нового председателя комитета. В парламенте Ефимов трудится на непостоянной основе, но вес политический имеет в виде статуса зампредседателя комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству, а также - «правой руки» руководителя фракции «Единая Россия».





Кто из соискателей вакансии в итоге получит назначение — пока неизвестно. Однако, по сведениям «Высоты 102», в ближайшее время в регпарламенте все-таки намерены закрыть кадровый гештальт, избрав нового руководителя комитета по аграрным вопросам.