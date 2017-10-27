В Волгограде впервые прошел Кубок по кикбоксингу памяти погибших сотрудников ФСБ











Сегодня впервые в Волгограде прошел открытый кубок по кикбоксингу, посвященный памяти сотрудников ФСБ, погибших при исполнении служебного долга, сообщает ИА «Высота 102». В соревнованиях на базе МОУ ДЮСШ №23 приняли участие около 100 детей 2005 – 2008 г.р. из разных клубов и спортшкол Волгограда и Волжского. Активное участие в организации спортивного мероприятия приняли действующие сотрудники регионального Управления ФСБ, многие из которых являются настоящими мастерами единоборств – чемпионами Европы и военных игр. Поприветствовать юных спортсменов пришел знаменитый волгоградский тяжелоатлет, Олимпийский чемпион Алексей Петров. Как рассказал ИА «Высота 102» тренер ДЮСШ № 23 Виталий Мазнов, идею проведения кубка поддержало тренерское сообщество области, а дети готовились к соревнованиям с особенным упорством. Подготовка началась заранее, и спортивный праздник действительно получился. Страсти во время поединков кипели нешуточные – за результаты переживали и спортсмены, и тренеры, и родители. Для начинающих кикбоксеров участие в соревнованиях подобного ранга – бесценный опыт, проверка себя и первый шаг на пути к достижению цели. Как отметил в приветственном слове заместитель начальника УФСБ России по Волгоградской области Алексей Саулин, открытый кубок по кикбоксингу, посвященный памяти сотрудников ФСБ, погибших при исполнении служебного долга, может стать ежегодным. Подробности мероприятия – в видеоматериале ИА «Высота 102».



