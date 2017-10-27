Активистов «голого» дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда пригласил на беседу руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Волгоградской области Владлен Колесников. Встреча состоялась накануне, сообщили ИА «Высота 102» жильцы.

«Мы ушли из приемной председателя партии с надеждой. Владлен Владимирович - это, пожалуй, единственный человек, который внимательно выслушал наши проблемы и пообещал, что сделает все возможное, чтобы застройщик дома - гендиректор ООО «Энергопром» Алексей Щербин - исполнил решение Арбитражного суда Волгоградской области, который почти год назад обязал его в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ по устройству фасада нашей многоэтажки», - рассказал журналистам редакции Владимир Тихонин. По его словам, сегодня жильцы дома верят, что партия власти не бросит их на произвол судьбы, как это, судя по всему, сделали многочисленные чиновники и правоохранители.

Напомним, редакция не раз рассказывала о скандальной новостройке, которая совсем не похожа на новое жилье. Ее внешний вид производит ужасающее впечатление на всех волгогорадцев и гостей города, которые признавались съемочной группе информагентства, что такого они не видели ни в одном городе России. Сам господин Щербин в августе текущего года заявил и жильцам, и журналистам редакции, что ему очень стыдно за такой дом, и что он придаст ему новый облик «в самое ближайшее время».

«Однако никаких действий по ремонту фасада о сих пор не предпринято. Единственное, что сделал Щербин - так это подписал договор подряда с ООО «Наш дом», который возглавляет некто Смирнов, - говорит Владимир Тихонин. - Согласно этого договора, работы по облицовке фасада должны были начаться еще 10 августа 2017 года и закончиться 30 декабря. Однако, как сообщил нам в письме заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава по Дзержинскому району Дмитрий Злобин, сведения , содержащиеся В ЕГРЮЛ об адресе данного юридического лица - ООО «Наш дом» - не соответствуют действительности. Так что кто и когда приступит к работам - непонятно». Так что у жильцов сегодня, по их признанию, одна надежда - на партию власти.

Напомним, разрешение на введение в эксплуатацию дома было подписано тогдашним замглавы администрации Волгограда Павлом Кутищевым, который до сих пор не понес за это никакой ответственности. В стороне остались и руководители других структур, без подписей которых ввод дома в эксплуатацию был бы невозможен.