Новый вице-мэр Волгограда вышел на автобусную линию

Качество контроля над соблюдением водителями автобусов графика движения проинспектировал накануне в утренний час-пик заместитель главы администрации Волгограда Сергей Разумный. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в мэрии города. Посетив городской центр управления пассажирскими перевозками, он указал на необходимость более оперативного реагирования на случаи отклонения от расписания. Заместитель главы администрации Волгограда, который отвечает за работу транспорта, заявил, что интервал движения на момент проверки составлял положенное время - 3-5 минут. Лишь одна машина на маршруте №55 отстала от графика на 1 минуту, вероятнее всего, из-за сложной дорожной обстановки. Оператор сообщил об этом в диспетчерскую перевозчика и через некоторое время автобус вошел в график. Заместитель главы администрации Волгограда и директор центра управления обсудили, в том числе, работу автоматизированной системы безналичной оплаты проезда. На сегодняшний день порядка 30% от общего числа пассажиров муниципального транспорта используют карту «Волна» с записанным на нее оптимальным тарифным планом. В октябре горожане начали оплачивать проезд при помощи новинки – банковской транспортной карты, которая работает в качестве электронного кошелька.

Между тем, напомним, ранее информагентство сообщало, что в администрации Волгограда провели ревизию маршрутов общественного транспорта и пришли к выводу, что не все они пользуются спросом и эффективны. В то же время, например, на популярном маршруте №88 работали автобусы средней вместимости, в результате чего жители поселка Максима Горького испытывали проблемы с поездками. Из-за пробелов в организации пассажирского обслуживания недавно из мэрии был уволен бывший председатель комитета транспорта, промышленности и связи Дмитрий Веркин.