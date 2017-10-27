«Высота 102 ТВ»: В Волгограде обманутые дольщики ощутили движение вперед

Смотрите сегодня в программе: волгоградские оперативники и следователи приняли участие в спецоперации по задержанию в Москве подозреваемого в убийстве двух девушек из Волжского. Время вперед: набирает обороты процесс воплощения в жизнь идеи проведения в Волгоградской области референдума о времени. Лифт для участника Сталинградской битвы: огласка истории с неработающим лифтом в доме ветерана войны привела к фронтовику руководство регионального оператора фонда капремонта. Дольщики увидели очертания будущих квартир: скандальный жилищный комплекс «Доминант» начали достраивать спустя много лет.















Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.



