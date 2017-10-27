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Аналитика
 27.10.2017 20:07(Обновлено: 27.10.2017 20:20)

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде обманутые дольщики ощутили движение вперед

Смотрите сегодня в программе: волгоградские оперативники и следователи приняли участие в спецоперации по задержанию в Москве подозреваемого в убийстве двух девушек  из Волжского. Время вперед: набирает обороты процесс воплощения в жизнь идеи проведения  в Волгоградской области референдума о времени. Лифт для участника Сталинградской битвы: огласка истории с неработающим лифтом в доме ветерана войны привела к фронтовику руководство регионального оператора фонда капремонта. Дольщики увидели очертания будущих квартир: скандальный жилищный комплекс «Доминант» начали достраивать спустя много лет. 




Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00  в будние дни.  

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Политика 27.10.2017 20:21

Депутата Госдумы от Волгоградской области Ирину Гусеву приблизили к госбюджету Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева назначена первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам в российском парламенте. Об этом  сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на нижнюю палату Федерального собрания РФ. Напомним, ровно месяц назад Гусеву вывели из состава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, в котором она являлась заместителем председателя. По мнению волгоградских политэкспертов, кадровая перестановка является обычной ротацией, которая периодически происходит в Государственной думе. Между тем, как ранее сообщало информагентство со ссылкой на источник в российском парламенте, председатель комитета по федеративному устройству, член фракции ЛДПР Алексей Диденко оказался недоволен работой своей «правой...
Прочитана: 8739 раз
Расследования 27.10.2017 18:05

Подозреваемый в причастности к исчезновению  двух волжанок 31-летний Александр Масленников признался в убийстве девушек и дистанционно показал место, где их закопал. Как стало известно ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, на участок, где он спрятал тела, а точнее, части тел девушек, Масленников указал на интерактивной карте. Пока его этапируют из Москвы, следственно-оперативная бригада приступила к извлечению частей тел на территории лесополосы на ул. Пушкина в Волжском, которые были глубоко захоронены и прикрыты листьями. По сведениям информагентства, останки девушек погружены в несколько мешков.  Напомним, накануне ранее судимый за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой Александр Масленников был задержан в Химках...
Прочитана: 16953 раз
Общество 27.10.2017 17:09

Наличие в шаговой доступности алкогольной продукции, прежде всего, пива в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах или на придомовой территории, увеличивает риск раннего приобщения к алкоголю молодежи, негативно влияет на санитарное состояние дворов, создает неудобства жителям. Об этом шла речь на заседании комитета Волгоградской областной думы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности при рассмотрении законопроекта, в котором предлагается установить дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной торговли алкогольной продукцией. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента, предлагается запретить продажу алкоголя в отдельно стоящих объектах торговли, расположенных на придомовой территории, а также находящихся в многоквартирных домах....
Прочитана: 2790 раз
Расследования 27.10.2017 16:38 (Обновлено: 27.10.2017 17:56)

ВИДЕО задержания в Московской области подозреваемого в убийстве двух жительниц Волжского ГУ МВД по Волгоградской области предоставило видеоматериалы задержания Александра Масленникова в городе Химки Московской области. Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», Масленников был задержан накануне около дома своей подруги в Подмосковье по подозрению в убийстве двух волжанок – Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой. Девушки пропали 13 октября, последний раз их видели в компании с ранее судимым за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой Масленниковым. 18 октября подозреваемый был объявлен в розыск. Как выяснилось, он покинул город на попутном транспорте, который он нашел по объявлению в соцсети.   
Прочитана: 9279 раз
Общество 27.10.2017 15:44

В Кировском районе Волгограда холод в квартире едва не убил прикованного к постели инвалида Жители десятков домов в Бекетовке Кировского района на улицах Воронкова, Шумилова, Кедровая, Писемского  замерзают в своих квартирах и требуют прекратить «издевательские эксперименты» над семьями с маленькими детьми и пенсионерами. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, несмотря на то, что отопительный сезон в городе стартовал почти две недели назад, в их квартирах по-прежнему ледяные батареи. «Жить так дальше невозможно: в квартирах круглосуточно работают электронагреватели, мы включаем духовки и уже думаем, от чего мы умрем: от холода, от бешеных счетов за свет  или от отравления газом?» - горько шутят горожане. Между тем, вовсе не до шуток оказалось семье Гусевых, проживающих...
Прочитана: 4124 раз
Происшествия 27.10.2017 14:44

В Волгограде разыскивают водителя "Лады Приоры", сбившей 4-летнего ребенка В Волгограде разыскивают водителя легкового автомобиля, который наехал на 4-летнего ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, происшествие случилось накануне около 17-00 часов.  Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Лада Приора» (хетчбек тёмного цвета), двигаясь по малому проезду ул. 64 Армии со стороны кинотеатра "Авангард" в сторону ул. Курчатова, напротив дома № 20 по ул. 64 Армии совершил наезд на 4-летнего ребенка, который вместе со своей мамой хотели перейти дорогу в неустановленном месте. Сразу после ДТП, не дожидаясь прибытия наряда ДПС, водитель отвез пострадавших в травмпункт Кировского района. Доставив мать и ребенка в медучреждение¸ мужчина под надуманным...
Прочитана: 4094 раз
Общество 27.10.2017 14:04

Губернатору Волгоградской области приглянулась земля у Волги на Тулака Губернатору Волгоградской области приглянулась территория, вид на которую открывается с площадки пока еще недостроенного ЖК «Доминант» в Советском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102».  «Здесь можно обустроить хорошую парковую зону, место хорошее с отличной доступностью», - бодро заявил Андрей Иванович и поспешил успокоить стоявшего рядом главу администрации Волгограда Виталия Лихачева: «Не сегодня, конечно, не сейчас». Задание подумать о настоящем и будущем  хаотично занятой разными объектами территории у Волги на Тулака  получила и Валентина Гречина – заместитель губернатора. Так что, возможно, именно сегодня и решилась судьба дальнейшего благоустройства одного из самых перспективных микрорайонов Волгограда. ...
Прочитана: 16895 раз
Общество 27.10.2017 13:12

Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения Сегодня у одного из героев наших публикаций -  участника Сталинградской битвы, Великой отечественной войны Ивана Прохоровича Мальцева -  появилась надежда. Его посетил исполняющий обязанности руководителя регионального фонда капремонта Волгоградской области Алексей Конотопкин. Напомним, о ситуации с неработающими  лифтами в девятиэтажном доме по улице имени Карла Маркса, 19, ИА «Высота 102» сообщало в итоговой информационной программе «Взгляд с Высоты» от 15 октября с.г. Больше года жильцы многоэтажки, включая фронтовика Мальцева, с трудом поднимаются и спускаются по лестнице, а многие второй год не могут выйти из дома вообще.  ...
Прочитана: 11287 раз
Экономика 27.10.2017 12:00

В Волгограде начали достраивать скандальный ЖК «Доминант» Один из домов – долгостроев ЖК «Доминант» -  будет сдан к новому году, сообщает ИА «Высота 102». Об этом было заявлено сегодня на встрече участников долевого строительства с руководством области и новым застройщиком. Общаясь с людьми, губернатор Андрей Бочаров был осторожен в части обещаний и уточнил, что «при определенных условиях и окончательной договоренности с финансовыми институтами» один дом постараются сдать до конца декабря, а весь комплекс доведут до готовности в течение следующего года.  Строительство ЖК из трех 24-этажных домов в микрорайоне «Тулака» в Волгограде  было начато еще в 2007 году, и должно было завершиться к 2011...
Прочитана: 4998 раз
Телеком 27.10.2017 11:55

«МегаФон» помогает волгоградским мальчишкам жить футболом Уже пять воспитанников футбольной школы спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого смогли пообщаться с игроками национальной сборной и получить их советы. Такой необычный приз достается ребятам, признанным тренерским советом лучшими по итогам месяца. Совершить видеозвонок кумирам помогают планшеты с 4G-интернетом от «МегаФона». Эти гаджеты юные футболисты тут же получают от оператора в подарок.  «Тренироваться и только тренироваться!», «Жить футболом, дышать футболом!» – такие советы дают волгоградским мальчишкам игроки нашей сборной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, с помощью мобильного интернета лучшие воспитанники школы Леонида Слуцкого успели познакомиться с Александром Головиным, Василием Березуцким, Игорем Смольниковым,...
Прочитана: 1057 раз
Расследования 27.10.2017 11:38 (Обновлено: 27.10.2017 16:37)

Подозреваемого в убийстве двух волжанок из Московской области в Волгоград доставят спецназовцы ( ВИДЕО) Сегодня в Волгоград будет доставлен подозреваемый в убийстве двух волжанок 31-летний Александр Масленников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в задержании предполагаемого убийцы двух жительниц Волжского в городе Химки Московской области принимали участие сотрудники  управления уголовного розыска регионального Главка МВД совместно с коллегами из ГУУР МВД России во взаимодействии со  следователями СУ СК России по Волгоградской области. Спецоперация прошла на высоком уровне – Александр Масленников не успел оказать сопротивления. Для конвоирования Масленникова в Волгоград в столицу отправились бойцы спецназа. Известно, что Масленников 11 лет отбыл в местах лишения свободы, имел судимости за изнасилование, насильственные действия...
Прочитана: 8650 раз
Экология 27.10.2017 11:24

«Чистый город» знакомится в Нидерландах с передовыми технологиями В Нидерландах в рамках рабочей поездки по обмену опытом руководство группы компаний «Чистый город» совместно с представителями министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, ассоциации «Чистая страна» знакомится с современными зарубежными технологиями отрасли обращения с отходами. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, делегация посетила завод по переработке вторсырья и организацию, осуществляющую вывоз отходов. Завод занимается переработкой пластика и выпускает не конечный продукт, а полуфабрикат — гранулят, который впоследствии используется для изготовления разнообразной продукции. В планах — визит на предприятие ведущего производителя спецтехники, а также оборудования для переработки твердых коммунальных и промышленных отходов. «Переработка отходов — важное...
Прочитана: 5226 раз
Экономика 27.10.2017 11:24

Компания из Воронежа подгонит объект к ЧМ-2018 в Волгограде к пожеланиям жителей Компания «Центр-Дорсервис» из Воронежа признана победителем аукциона на внесение изменений в проект строительства шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, воронежская фирма  выполнит заказ комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области за 19,9 миллиона рублей, предложив чуть меньшую цену, чем второй участник – ООО «Геоинформационные и транспортные технологии». Согласно технической документации, планируется ряд поправок в проект строительства шоссе: устройство новых и корректировка существующих местных проездов, изменение местоположения и конструкции шумозащитных экранов. Также будут внесены изменения в конструкцию тротуаров, в устройство покрытия в дорожной одежде, пересмотрены  объемы переустройства линий связи, водопроводных сетей,...
Прочитана: 1171 раз
Расследования 27.10.2017 11:21 (Обновлено: 27.10.2017 16:45)

Волгоградские полицейские допросили задержанного по подозрению в убийстве двух жительниц Волжского (ВИДЕО) Сотрудники правоохранительных органов допросили задержанного в Московской области жителя Волжского, которого следствие обвиняет в убийстве двух девушек. Как сообщает ИА «Высота 102», на вопрос, в убийстве кого его подозревают, Александр Масленников ответил: «Людей».  Напомним, 31-летний Александр Масленников был задержан накануне в городе Химки Московской области около дома своей знакомой. 18 октября ранее судимый за изнасилование, насильственные действия и разбой волжанин был объявлен в розыск после исчезновения двух девушек – Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой. Они пропали 13 октября, когда вышли вместе с Масленниковым из клуба в Волжском. Девушек искали десятки волонтеров, за информацию, которая могла бы помочь следствию,...
Прочитана: 11010 раз
Происшествия 27.10.2017 11:05 (Обновлено: 27.10.2017 14:52)

Житель Карачаево-Черкесской республики, машину которого остановили на посту ДПС «Чапурниковский» в Светлоярском районе, попытался  дать взятку сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Волгограду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 44-летний мужчина перевозил выделанные шкуры животных по подложным документам, согласно которым товар он приобрел у индивидуального предпринимателя. Однако при проверке выяснилось, что такого предпринимателя не существует. Чтобы решить вопрос о непроведении дальнейшей проверки по факту использования подложных документов, мужчина   предложил взятку в  размере 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».  
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В Волгограде законные собственники нового жилья под снос ищут правды у президентаКомментарии56
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Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградская область "со скрипом" завершила 5-летнюю программу переселения из аварийного жильяКомментарии15
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В Волгоградской области жителей аварийных бараков после эффектного постановочного новоселья не пускают в новые квартирыКомментарии13
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Жильцы "голого" дома в Волгограде требуют "одеть" фасад к зимеКомментарии19
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Волгоградцы требуют изгнать холод из своих квартирКомментарии67
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