В Волгоградской области из жилых домов выселят пивнушки

Наличие в шаговой доступности алкогольной продукции, прежде всего, пива в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах или на придомовой территории, увеличивает риск раннего приобщения к алкоголю молодежи, негативно влияет на санитарное состояние дворов, создает неудобства жителям. Об этом шла речь на заседании комитета Волгоградской областной думы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности при рассмотрении законопроекта, в котором предлагается установить дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной торговли алкогольной продукцией. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента, предлагается запретить продажу алкоголя в отдельно стоящих объектах торговли, расположенных на придомовой территории, а также находящихся в многоквартирных домах. Кроме того, документ предусматривает ограничение розничной продажи алкогольной продукции в дни проведения праздничных мероприятий.

На существующую проблему – напомнили в облдуме - обратил внимание губернатор Андрей Бочаров. В начале марта этого года на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Волгоградской области глава региона.

По словам председателя думского комитета Руслана Шарифова, волгоградцы все чаще выступают за ограничение торговли алкоголя вблизи общественных территорий, культурных объектов, зон отдыха. Практически ежемесячно выявляются торговые предприятия, в которых алкоголь и табак в нарушение закона продают несовершеннолетним. Между тем, журналисты ИА "Высота 102" также неоднократно выезжали по сигналам волгоградцев, которые жаловались на неприятное соседство с пивнушками, расположенными прямо в жилых домах.



