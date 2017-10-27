



Жители десятков домов в Бекетовке Кировского района на улицах Воронкова, Шумилова, Кедровая, Писемского замерзают в своих квартирах и требуют прекратить «издевательские эксперименты» над семьями с маленькими детьми и пенсионерами. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, несмотря на то, что отопительный сезон в городе стартовал почти две недели назад, в их квартирах по-прежнему ледяные батареи. «Жить так дальше невозможно: в квартирах круглосуточно работают электронагреватели, мы включаем духовки и уже думаем, от чего мы умрем: от холода, от бешеных счетов за свет или от отравления газом?» - горько шутят горожане. Между тем, вовсе не до шуток оказалось семье Гусевых, проживающих в доме №27 по ул. Воронкова. Здесь ухаживают за молодым мужчиной, инвалидом первой группы, прикованным к постели. Из-за холода в квартире его родные едва не потеряли близкого человека: сильная простуда обострила тяжелое заболевание.

Между тем, в управляющих компаниях «Доверительное управление домом» и «Управдом Кировский», которые обслуживают данный жилой массив, пояснили, что, действительно, завалены сотнями жалоб волгоградцев на холодные батареи. «Проблема возникла еще в прошлом году, после ввода новой котельной, когда закрылся ВолгоГРЭС, - рассказали здесь. – В связи с изменением работы параметров котельной были скорректированы размеры вводных устройств в дома, так называемых «шайб», которые должны подавать теплоноситель внутри зданий. Но, как выяснилось, заданные диаметры не обеспечили пропуска тепла в полном объеме: по примерным оценкам, в среднем разные дома недополучают тепла от 10% до 50%. Еще летом мы обращались в компанию «Концессии теплоснабжения» с просьбой откорректировать параметры оборудования, однако их оставили прежними. Боимся, что ситуация в этом году повторит прошлогоднюю: тогда тепло в полном объеме жители получили лишь к ноябрю».

В "Концессиях теплоснабжения" пояснили, что накануне «специалисты компании совместно с представителями УК провели комплексное обследование домов, по результатам которого установлено, что температура воздуха в квартирах соответствует нормативной (+18... +24 градуса). Кроме того, по ряду домов было выявлено отклонение параметров. Учитывая высокую социальную значимость теплоснабжения населения, сегодня управляющей компании будут выданы рекомендации по увеличению диаметра дроссельных устройств».

Информагентство проследит за развитием ситуации. Однако, как выяснилось, отопление пришло далеко не во все дома и в других районах. Так, мерзнут жители двух 15-этажных домов по улице Новороссийской, 8 и 8А, ни одного дня не видевшие тепла. По словам молодой мамы, Ольги Водопьяновой, она вынуждена была с двухмесячным младенцем переехать к родственникам, так как находиться в квартире невозможно. Остальные, у кого нет такой возможности, борются с холодом как могут. «Жильцы дома, - рассказывает Ольга, - завалили обращениями управляющую компанию ООО «МУК г. Волгограда» и инспекцию госжилнадзора. Управляющая компания отделывается объяснениями, что не может связаться с руководством ООО «Роспусконаладка», поставщиком горячего водоснабжения и отопления, который обслуживает дома, поэтому ничего сделать не может. А чиновники отвечают, что «нам сказали, что тепло вам уже дали». Вот такой замкнутый круг: достучаться ни до кого невозможно. Получается, что никому нет дела до того, что люди реально замерзают, дети болеют, родители сидят на больничных».

Напомним, отопительный сезон в Волгограде официально стартовал 16 октября. В администрации Волгограда неоднократно заявляли, что тепло подано на все дома, а за остальное отвечают управляющие компании. Однако и по настоящее время телефон редакции «Высоты 102» раскален от звонков волгоградцев, которые жалуются на холодные батареи.



