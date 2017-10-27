В Волгограде разыскивают водителя "Лады Приоры", сбившей 4-летнего ребенка





В Волгограде разыскивают водителя легкового автомобиля, который наехал на 4-летнего ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, происшествие случилось накануне около 17-00 часов. Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Лада Приора» (хетчбек тёмного цвета), двигаясь по малому проезду ул. 64 Армии со стороны кинотеатра "Авангард" в сторону ул. Курчатова, напротив дома № 20 по ул. 64 Армии совершил наезд на 4-летнего ребенка, который вместе со своей мамой хотели перейти дорогу в неустановленном месте.

Сразу после ДТП, не дожидаясь прибытия наряда ДПС, водитель отвез пострадавших в травмпункт Кировского района. Доставив мать и ребенка в медучреждение¸ мужчина под надуманным предлогом вышел из здания и уехал в неизвестном направлении. У ребенка врачи диагностировали травму головы и перелом правой голени.

Волгоградцев просят сообщить в полицию сведения о водителе. Разыскивается: автомашина «Лада Приора», хетчбек тёмного цвета, диски литые в виде частых толстых спиц, лампочка сигнализации установлена по центру лобового стекла под зеркалом.



