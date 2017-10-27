Один из домов – долгостроев ЖК «Доминант» - будет сдан к новому году, сообщает ИА «Высота 102». Об этом было заявлено сегодня на встрече участников долевого строительства с руководством области и новым застройщиком. Общаясь с людьми, губернатор Андрей Бочаров был осторожен в части обещаний и уточнил, что «при определенных условиях и окончательной договоренности с финансовыми институтами» один дом постараются сдать до конца декабря, а весь комплекс доведут до готовности в течение следующего года. Строительство ЖК из трех 24-этажных домов в микрорайоне «Тулака» в Волгограде было начато еще в 2007 году, и должно было завершиться к 2011...