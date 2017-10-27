Арбитражный суд Волгоградской области поставил окончательную точку в споре между руководством государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Нижнедобринский психоневрологический интернат» Камышинского района Волгоградской области и волгоградской компанией, участвующей в конкурсе на оказание услуг по организации питания. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональной общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения», теперь учреждение лишено права осуществлять подобные услуги.





Как рассказали активисты общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения», были выявлены «существенные несостыковки в заявленной конкурсной документации и реальностью». Вместе с руководством интерната и представителями социальной защиты населения Волгоградской области они зафиксировали состояние помещений, «даже близко не напоминающих пищеблоки и склады для хранения продуктов питания». Сама площадь помещения также не соответствует заявленной: вместо 513 кв. метров фактическая площадь составила всего около 60 метров. «Помещение находится в неудовлетворительном техническом состоянии, свидетельствующем об отсутствии осуществляемой в нем деятельности по оказанию услуг питания. Технологическое оборудование, указанное в заявке, также отсутствует в указанном этой фирмой объеме и количестве. Помещение в антисанитарном состоянии: везде пыль, грязь, грязная посуда, пакеты и т.д. Кухонный инвентарь лежит на полу, рядом с металлическими прутьями и сеткой-рабицей», - подчеркивается в акте выездного осмотра.





«Зачем участник конкурса решил дезинформировать конкурсную комиссию заоблачными возможностями – отдельный вопрос, - заявили общественники. - Неудивительно, что заказчик отказался от заключения контракта. Однако, судя по всему, участники конкурса сочли себя обиженными, если обратились в арбитражный суд, где полностью проиграли процесс».

По словам активистов общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения», подобные случаи, когда добросовестные участники торгов оказываются «за бортом», не единичны. Неоднократно скомпрометировавшие себя компании пытаются продолжать организовывать процесс питания в социальных учреждениях Волгоградской области, выигрывая конкурсы и аукционы, при этом и не имея никаких ресурсов для того, чтобы выполнить обязательства. Более того, их нисколько не пугает тот факт, что организацию внесут в реестр недобросовестных поставщиков. Вероятно, именно поэтому нередки случаи перерегистрации компаний в новые. Как заявляют общественники, к конкурсу должны допускаться лишь те операторы, которые имеют штат профессиональных специалистов, соблюдают нормы САНПиН и стандарты Роспотребнадзора, а также досконально знающие особенности технологических процессов.