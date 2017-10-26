В Волгограде начали достраивать скандальный ЖК «Доминант»









Один из домов – долгостроев ЖК «Доминант» - будет сдан к новому году, сообщает ИА «Высота 102». Об этом было заявлено сегодня на встрече участников долевого строительства с руководством области и новым застройщиком. Общаясь с людьми, губернатор Андрей Бочаров был осторожен в части обещаний и уточнил, что «при определенных условиях и окончательной договоренности с финансовыми институтами» один дом постараются сдать до конца декабря, а весь комплекс доведут до готовности в течение следующего года. Строительство ЖК из трех 24-этажных домов в микрорайоне «Тулака» в Волгограде было начато еще в 2007 году, и должно было завершиться к 2011 году. Но ЖК «Доминант» была уготована участь стать «головной болью» для дольщиков, а позже и для региональной власти, которой пришлось подключиться к поиску выхода из ситуации. Объекты хотя и находятся в довольно высокой степени готовности – от 70 до 95 %, до сих пор не достроены. Те, кто привлекал средства дольщиков, но так и не выполнил обязательства, стали фигурантами уголовных дел – один из руководителей проекта ЖК «Доминант» заключен под стражу, второй находится в розыске. На сегодняшний день незавершенный жилой комплекс приобрела СК «Пересвет – Юг». Директор компании Алексей Цуканов заявил сегодня, что «все риски просчитаны» и взятые обязательства будут выполнены. Взамен «Пересвет-Юг» в рамках областного закона получит преференции по ведению бизнеса в регионе – в частности, таким «ответственным» компаниям земля под застройку предоставляется на льготных условиях.



