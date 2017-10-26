Волгоградские полицейские допросили задержанного по подозрению в убийстве двух жительниц Волжского (ВИДЕО)

Сотрудники правоохранительных органов допросили задержанного в Московской области жителя Волжского, которого следствие обвиняет в убийстве двух девушек. Как сообщает ИА «Высота 102», на вопрос, в убийстве кого его подозревают, Александр Масленников ответил: «Людей».







Напомним, 31-летний Александр Масленников был задержан накануне в городе Химки Московской области около дома своей знакомой. 18 октября ранее судимый за изнасилование, насильственные действия и разбой волжанин был объявлен в розыск после исчезновения двух девушек – Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой. Они пропали 13 октября, когда вышли вместе с Масленниковым из клуба в Волжском. Девушек искали десятки волонтеров, за информацию, которая могла бы помочь следствию, было объявлено вознаграждение в размере 700 тысяч рублей.