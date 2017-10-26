Подозреваемого в убийстве двух волжанок из Московской области в Волгоград доставят спецназовцы ( ВИДЕО)

Сегодня в Волгоград будет доставлен подозреваемый в убийстве двух волжанок 31-летний Александр Масленников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в задержании предполагаемого убийцы двух жительниц Волжского в городе Химки Московской области принимали участие сотрудники управления уголовного розыска регионального Главка МВД совместно с коллегами из ГУУР МВД России во взаимодействии со следователями СУ СК России по Волгоградской области. Спецоперация прошла на высоком уровне – Александр Масленников не успел оказать сопротивления. Для конвоирования Масленникова в Волгоград в столицу отправились бойцы спецназа. Известно, что Масленников 11 лет отбыл в местах лишения свободы, имел судимости за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой.

Напомним, накануне 31-летний житель Волжского был задержан рядом с домом своей подруги в городе Химки Московской области. Александр Масленников был объявлен в розыск по подозрению в убийстве двух волжанок 18 октября. Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова пропали 13 октября, последний раз их видели вместе с Масленниковым в одном из кафе-караоке в Волжском. За информацию, которая могла помочь в розыске Масленникова, глава городского округа Игорь Воронин объявил вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Девушек искали десятки волонтеров, однако поиски оказались безуспешными.













