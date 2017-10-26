Житель Карачаево-Черкесской республики, машину которого остановили на посту ДПС «Чапурниковский» в Светлоярском районе, попытался дать взятку сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Волгограду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону,

44-летний мужчина перевозил выделанные шкуры животных по подложным документам, согласно которым товар он приобрел у индивидуального предпринимателя. Однако при проверке выяснилось, что такого предпринимателя не существует. Чтобы решить вопрос о непроведении дальнейшей проверки по факту использования подложных документов, мужчина предложил взятку в размере 5 тысяч рублей.