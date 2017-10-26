«Чистый город» знакомится в Нидерландах с передовыми технологиями





В Нидерландах в рамках рабочей поездки по обмену опытом руководство группы компаний «Чистый город» совместно с представителями министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, ассоциации «Чистая страна» знакомится с современными зарубежными технологиями отрасли обращения с отходами. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, делегация посетила завод по переработке вторсырья и организацию, осуществляющую вывоз отходов. Завод занимается переработкой пластика и выпускает не конечный продукт, а полуфабрикат — гранулят, который впоследствии используется для изготовления разнообразной продукции. В планах — визит на предприятие ведущего производителя спецтехники, а также оборудования для переработки твердых коммунальных и промышленных отходов.





«Переработка отходов — важное направление, которое только предстоит освоить в рамках внедрения новой системы обращения с отходами в России. В настоящее время реализуется масштабная реформа сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Субъекты РФ выбирают региональных операторов. - Учитывая большие объемы образования вторичных ресурсов, сконцентрированные у регионального оператора, он может стать одним из основных переработчиков ТКО, - отмечает председатель Совета директоров группы компаний «Чистый город» Полина Вергун. - Компаниям, вступившим на путь регоператорства, стоит, в том числе, обратить внимание на опыт зарубежных коллег в области переработки отходов, чтобы подобрать оптимальные технологии, применимые к российским условиям».





Сегодня в ходе круглого стола участники обсудят основные направления развития отрасли обращения с отходами. ГК «Чистый город» от лица всех регоператоров расскажет о практической реализации федеральной реформы в России, преимуществах новой системы обращения с отходами и развитии института регионального оператора.







