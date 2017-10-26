



Компания «Центр-Дорсервис» из Воронежа признана победителем аукциона на внесение изменений в проект строительства шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, воронежская фирма выполнит заказ комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области за 19,9 миллиона рублей, предложив чуть меньшую цену, чем второй участник – ООО «Геоинформационные и транспортные технологии». Согласно технической документации, планируется ряд поправок в проект строительства шоссе: устройство новых и корректировка существующих местных проездов, изменение местоположения и конструкции шумозащитных экранов. Также будут внесены изменения в конструкцию тротуаров, в устройство покрытия в дорожной одежде, пересмотрены объемы переустройства линий связи, водопроводных сетей, сетей газоснабжения и т.д.

Напомним, шоссе Авиаторов, которое строится в Волгограде к ЧМ-2018, длительное время остается в центре скандалов. Так, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области расторг контракт со строителем трассы – фирмой «ДорСтройСервис» из Северной Осетии. Стоимость контракта составляла 2,5 миллиарда рублей. Фирма выполнила большую часть работ, однако, как заявляли в руководстве компании, при выполнении госзаказа строители столкнулись с недоработками в проектной документации. Недовольство тем, как строят шоссе, выражали и жители Гумрака, протестующие против установки шумозащитных экранов, из-за чего, по их словам, они чувствовали себя как в «резервации», а также против отсутствия удобных съездов к домам, расположенным рядом с дорогой. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области уже после ухода «ДорСтройСервиса» неоднократно пытались договориться с местными жителями, однако те были категоричны и требовали строить дорогу с учетом их интересов. Вероятно, внесение изменений в проект строительства шоссе является продуктом компромисса властей и волгоградцев. Напомним, в настоящее время шоссе достраивает компания из Самары «Транссервис».



