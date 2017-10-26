«МегаФон» помогает волгоградским мальчишкам жить футболом









Уже пять воспитанников футбольной школы спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого смогли пообщаться с игроками национальной сборной и получить их советы. Такой необычный приз достается ребятам, признанным тренерским советом лучшими по итогам месяца. Совершить видеозвонок кумирам помогают планшеты с 4G-интернетом от «МегаФона». Эти гаджеты юные футболисты тут же получают от оператора в подарок.

«Тренироваться и только тренироваться!», «Жить футболом, дышать футболом!» – такие советы дают волгоградским мальчишкам игроки нашей сборной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, с помощью мобильного интернета лучшие воспитанники школы Леонида Слуцкого успели познакомиться с Александром Головиным, Василием Березуцким, Игорем Смольниковым, Аланом Дзагоевым и Артемом Дзюбой.













Легко представить, какие чувства испытывают ребята, когда кумиры, которых до этого можно было увидеть только по телевизору, обращаются к ним по имени, расспрашивают об успехах и рассказывают, как добиться высоких результатов в спорте. А главное – этот разговор слышат товарищи по команде, потому что видеозвонки совершаются во время тренировки прямо с футбольного поля. Конечно, всем хочется, чтобы именно с ним поговорил известный футболист. Поэтому ребята начинают действительно «дышать футболом», что позитивно отражается на игре всей команды.













Многим юным футболистам, ставшим участниками акции «МегаФона» и школы ЦСКА, нет еще и десяти лет. И планшет, подаренный за спортивные достижения, – первый в их жизни. Но мальчишки обещают использовать мобильные устройства не для развлечений, ведь скоростной интернет позволяет смотреть трансляции матчей, перенимать приемы игры, изучать историю футбола – а значит, и самим совершенствоваться в любимом виде спорта, которым воспитанники школы занимаются с малых лет.

«То, что МегаФон стал партнером российского футбола – закономерность. Мы – «спортивная» компания, которой всегда были близки такие идеалы спорта, как стремление к лидерству, честная игра, командный дух. И мы понимаем, насколько важно готовить достойную смену нынешним футболистам. Общение с лучшими игроками страны – не просто событие, о котором ребята будут помнить долгие годы. Оно «зажигает» волгоградских ребят, помогает играть лучше. Уверен, что в нашем городе растут новые звезды российского футбола», – говорит Кирилл Давыдов, директор Волгоградского отделения «МегаФона».



