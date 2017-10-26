Городские службы Волжского готовы к зиме





Демонстрация образцов спецтехники, которая будет задействована для обслуживания и содержания улиц Волжского в осенне-зимний период, состоялась в МБУ «Комбинат благоустройства» Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день готовность комбината благоустройства к зиме составляет 100%. По словам заместителя главы администрации Волжского Газанфара Гулуева, в осенне-зимний период на городских улицах будут работать 18 многофункциональных тракторов с навесным оборудованием, которое позволяет оперативно подстраивать технику под возникающие в зависимости от погодных условий задачи. Также подготовлены два снегопогрузчика, две бишофитные машины, две машины для ремонта дорог литым асфальтобетоном и 14 КАМАЗов. Всего для обслуживания и содержания улиц Волжского задействовано более 50 единиц техники.

В настоящее время также подготовлено 5000 тонн пескосоляной смеси, 360 кубометров бишофита, заключены контракты на поставку горюче-смазочных материалов. Как рассказал Газанфар Акберович, использование бишофита для обработки городских улиц неуклонно снижается: «Предпочтение будет отдаваться пескосоляной смеси».

Особое внимание в этом году уделено удобству пешеходов. Для уборки тротуаров Волжского от снега будут задействованы четыре многопрофильных мини-трактора, два из которых недавно приобретены в лизинг. Техника использует съёмное оборудование как для очистки пешеходных дорожек, так и для обработки от наледи.

Добавим, по информации директора МБУ «Комбинат благоустройства» Павла Целковского, сотрудники комбината переведены на круглосуточный режим работы. Накануне техника уже вышла на дороги Волжского для обработки проезжей части.



