|Экономика
|27.10.2017 10:10
Городские службы Волжского готовы к зиме
Демонстрация образцов спецтехники, которая будет задействована для обслуживания и содержания улиц Волжского в осенне-зимний период, состоялась в МБУ «Комбинат благоустройства» Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день готовность комбината благоустройства к зиме составляет 100%. По словам заместителя главы администрации Волжского Газанфара Гулуева, в осенне-зимний период на городских улицах будут работать 18 многофункциональных тракторов с навесным оборудованием, которое позволяет оперативно подстраивать технику под возникающие в зависимости от погодных условий задачи. Также подготовлены два снегопогрузчика, две бишофитные машины, две машины для ремонта дорог литым асфальтобетоном и 14 КАМАЗов. Всего для обслуживания и содержания улиц Волжского задействовано более 50 единиц техники.
В настоящее время также подготовлено 5000 тонн пескосоляной смеси, 360 кубометров бишофита, заключены контракты на поставку горюче-смазочных материалов. Как рассказал Газанфар Акберович, использование бишофита для обработки городских улиц неуклонно снижается: «Предпочтение будет отдаваться пескосоляной смеси».
Особое внимание в этом году уделено удобству пешеходов. Для уборки тротуаров Волжского от снега будут задействованы четыре многопрофильных мини-трактора, два из которых недавно приобретены в лизинг. Техника использует съёмное оборудование как для очистки пешеходных дорожек, так и для обработки от наледи.
Добавим, по информации директора МБУ «Комбинат благоустройства» Павла Целковского, сотрудники комбината переведены на круглосуточный режим работы. Накануне техника уже вышла на дороги Волжского для обработки проезжей части.
Дети и внуки маршалов и генералов в Волгограде навестили лицеистов
Жители аварийных домов в Волгограде боятся погибнуть под их развалинами
Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградская область "со скрипом" завершила 5-летнюю программу переселения из аварийного жилья
Сегодня гости из Москвы – внук маршала Ивана Христофоровича...
В постоянном стрессе и в ожидании беды живут обитатели более двух десятков домов на улице 4-й участок, что...
В сегодняшней программе: В Волгоградской области отгремели последние новоселья жителей аварийных бараков, признанных аварийными до 1 января 2012 года, а...
|Общество
|27.10.2017 13:12
Сегодня у одного из героев наших публикаций - участника Сталинградской битвы, Великой отечественной войны Ивана Прохоровича Мальцева - появилась надежда. Его посетил исполняющий обязанности регионального фонда капремонта Волгоградской области Алексей Конотопкин. Напомним, о ситуации с неработающими лифтами в девятиэтажном доме по улице имени Карла Маркса, 19, ИА «Высота 102» сообщало в итоговой информационной программе «Взгляд с Высоты» от 15 октября с.г. Больше года жильцы многоэтажки, включая фронтовика Мальцева, с трудом поднимаются и спускаются по лестнице, а многие второй год не могут выйти из дома вообще. ...
Прочитана: 1951 раз
|Политика
|27.10.2017 12:38
Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева назначена первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам в российском парламенте. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на нижнюю палату Федерального собрания РФ. Напомним, ровно месяц назад Гусеву вывели из состава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, в котором она являлась заместителем председателя. По мнению волгоградских политэкспертов, кадровая перестановка является обычной ротацией, которая периодически происходит в Государственной думе. Между тем, как ранее сообщало информагентство со ссылкой на источник в российском парламенте, председатель комитета по федеративному устройству, член фракции ЛДПР Алексей Диденко оказался недоволен работой своей «правой...
Прочитана: 3539 раз
|Экономика
|27.10.2017 12:00
Один из домов – долгостроев ЖК «Доминант» - будет сдан к новому году, сообщает ИА «Высота 102». Об этом было заявлено сегодня на встрече участников долевого строительства с руководством области и новым застройщиком. Общаясь с людьми, губернатор Андрей Бочаров был осторожен в части обещаний и уточнил, что «при определенных условиях и окончательной договоренности с финансовыми институтами» один дом постараются сдать до конца декабря, а весь комплекс доведут до готовности в течение следующего года. Строительство ЖК из трех 24-этажных домов в микрорайоне «Тулака» в Волгограде было начато еще в 2007 году, и должно было завершиться к 2011...
Прочитана: 2915 раз
|Телеком
|27.10.2017 11:55
Уже пять воспитанников футбольной школы спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого смогли пообщаться с игроками национальной сборной и получить их советы. Такой необычный приз достается ребятам, признанным тренерским советом лучшими по итогам месяца. Совершить видеозвонок кумирам помогают планшеты с 4G-интернетом от «МегаФона». Эти гаджеты юные футболисты тут же получают от оператора в подарок. «Тренироваться и только тренироваться!», «Жить футболом, дышать футболом!» – такие советы дают волгоградским мальчишкам игроки нашей сборной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, с помощью мобильного интернета лучшие воспитанники школы Леонида Слуцкого успели познакомиться с Александром Головиным, Василием Березуцким, Игорем Смольниковым,...
Прочитана: 240 раз
|Расследования
|27.10.2017 11:38
Подозреваемого в убийстве двух волжанок из Московской области в Волгоград доставят спецназовцы ( ВИДЕО)
Сегодня в Волгоград будет доставлен подозреваемый в убийстве двух волжанок 31-летний Александр Масленников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в задержании предполагаемого убийцы двух жительниц Волжского в городе Химки Московской области принимали участие сотрудники управления уголовного розыска регионального Главка МВД совместно с коллегами из ГУУР МВД России во взаимодействии со следователями СУ СК России по Волгоградской области. Спецоперация прошла на высоком уровне – Александр Масленников не успел оказать сопротивления. Для конвоирования Масленникова в Волгоград в столицу отправились бойцы спецназа. Известно, что Масленников 11 лет отбыл в местах лишения свободы, имел судимости за изнасилование, насильственные действия...
Прочитана: 4330 раз
|Экология
|27.10.2017 11:24
В Нидерландах в рамках рабочей поездки по обмену опытом руководство группы компаний «Чистый город» совместно с представителями министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, ассоциации «Чистая страна» знакомится с современными зарубежными технологиями отрасли обращения с отходами. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, делегация посетила завод по переработке вторсырья и организацию, осуществляющую вывоз отходов. Завод занимается переработкой пластика и выпускает не конечный продукт, а полуфабрикат — гранулят, который впоследствии используется для изготовления разнообразной продукции. В планах — визит на предприятие ведущего производителя спецтехники, а также оборудования для переработки твердых коммунальных и промышленных отходов. «Переработка отходов — важное...
Прочитана: 3332 раз
|Экономика
|27.10.2017 11:24
Компания «Центр-Дорсервис» из Воронежа признана победителем аукциона на внесение изменений в проект строительства шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, воронежская фирма выполнит заказ комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области за 19,9 миллиона рублей, предложив чуть меньшую цену, чем второй участник – ООО «Геоинформационные и транспортные технологии». Согласно технической документации, планируется ряд поправок в проект строительства шоссе: устройство новых и корректировка существующих местных проездов, изменение местоположения и конструкции шумозащитных экранов. Также будут внесены изменения в конструкцию тротуаров, в устройство покрытия в дорожной одежде, пересмотрены объемы переустройства линий связи, водопроводных сетей,...
Прочитана: 506 раз
|Расследования
|27.10.2017 11:21
Волгоградские полицейские допросили задержанного по подозрению в убийстве двух жительниц Волжского (ВИДЕО)
Сотрудники правоохранительных органов допросили задержанного в Московской области жителя Волжского, которого следствие обвиняет в убийстве двух девушек. Как сообщает ИА «Высота 102», на вопрос, в убийстве кого его подозревают, Александр Масленников ответил: «Людей». Напомним, 31-летний Александр Масленников был задержан накануне в городе Химки Московской области около дома своей знакомой. 18 октября ранее судимый за изнасилование, насильственные действия и разбой волжанин был объявлен в розыск после исчезновения двух девушек – Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой. Они пропали 13 октября, когда вышли вместе с Масленниковым из клуба в Волжском. Девушек искали десятки волонтеров, за информацию, которая могла бы помочь следствию,...
Прочитана: 7794 раз
|Происшествия
|27.10.2017 11:05
Житель Карачаево-Черкесской республики, машину которого остановили на посту ДПС «Чапурниковский» в Светлоярском районе, попытался дать взятку сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Волгограду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 44-летний мужчина перевозил выделанные шкуры животных по подложным документам, согласно которым товар он приобрел у индивидуального предпринимателя. Однако при проверке выяснилось, что такого предпринимателя не существует. Чтобы решить вопрос о непроведении дальнейшей проверки по факту использования подложных документов, мужчина предложил взятку в размере 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».
Прочитана: 875 раз
|Расследования
|27.10.2017 09:48
Обвиняемый в убийстве двух девушек из Волжского Александр Масленников скрывался у своей близкой знакомой в Химках Московской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, его задержали около дома этой женщины накануне. Он не успел оказать сопротивления. Известно, что Масленников покинул Волжский на попутном транспорте по объявлению в социальной сети. В ближайшее время он будет этапирован в Волжский для проведения с его участием следственных действий. Напомним, 13 октября 2017 года в Волжском пропали две девушки – Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова. Они покинули караоке-клуб, расположенный на улице Оломоуцкой города Волжского, и больше...
Прочитана: 5051 раз
|Политика
|27.10.2017 08:00
«Единой России» предстоит до конца 2017-го года провести плановую ежегодную ротацию, которая коснется членов местных политсоветов и их президиумов. Об этом заявил на селекторном совещании с региональными исполкомами «Единой России» заместитель секретаря генерального совета партии Виктор Селиверстов. По словам секретаря волгоградского регионального отделения партии Сергея Горнякова, - сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, - региональным партийцам предстоит провести 10-процентную ротацию актива. «Волгоградская область - один из лидеров по уровню организации предварительного голосования. Выборные процессы проходят в штатном режиме и без каких-либо нарушений. Жители охотно приходят и поддерживают участников предварительного голосования», - считает Горняков.
Прочитана: 1977 раз
|Расследования
|27.10.2017 07:59
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве двух пропавших девушек из Волжского Волгоградской области
В подмосковном городе Химки задержан 31-летний Александр Масленников, который подозревается в убийстве двух жительниц Волжского. Об этом стало известно ИА «Высота 102» из правоохранительных органов Волгоградской области. Задержание подозреваемого произошло стремительно – он не успел оказать сопротивления. Напомним, Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова пропали в Волжском более двух недель назад. Последний раз их в компании с Масленниковым видели в одном из волжских клубов-караоке, где их и запечатлела видеокамера. После исчезновения девушек их искали волонтеры, однако все поиски были безуспешными. Александр Масленников был объявлен в розыск. Глава городского округа город Волжский Игорь Воронин объявил вознаграждение в размере 700 тысяч...
Прочитана: 7990 раз
|Аналитика
|26.10.2017 21:10
Смотрите сегодня в программе: проблема ветхого жилья в Волгоградской области нарастает, как снежный ком - некоторые дома могут не «дотерпеть» до расселения. Комментарий СУ СКР по Волгоградской области: расследовании дела о смерти ученика в школе № 85 продолжается. Не слишком радужные перспективы с долей оптимизма: в Волгограде прошли публичные слушания по проекту бюджета области на следующий год. Темные окна в домах для переселенцев из аварийного жилья: в Краснослободске Волгоградской области людям вручили ключи, но не пустили в квартиры. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а...
Прочитана: 35933 раз
|Экономика
|26.10.2017 17:39
АО «Стройтрансгаз» завершило монтаж двух светодиодных экранов на трибунах и приступило к установке декоративного фасада стадиона «Волгоград Арена». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, декоративный фасад в виде сетки из нержавеющей сталибудет установлен с внутренней стороны металлической «короны» стадиона на площади 30 000 м2. Каркас для сетки сформируют пересекающиеся стальные канаты (тросы), которые крепятся к фасаду арены. Сетка будет зафиксирована на тросовую систему при помощи более 19 000 стальных колец. Помимо декоративной функции фасад будет играть роль барьера, способствующего рассеиванию воздушных потоков. Параллельно специалистами СТГ завершен монтаж двух светодиодных экранов, предназначенных для отображения хронометража,...
Прочитана: 6989 раз
|Экономика
|26.10.2017 17:19
В Волгоградской области за последние годы отмечен тревожный рост налоговой задолженности предприятий, находящихся в стадии банкротства. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня на публичных слушаниях проекта бюджета региона на 2018 год председатель профильного комитета облдумы Илья Кошкарев озвучил следующие цифры: если по итогам 2015 года эта сумма составляла 4,2 млрд рублей, то в 2016 году — уже 5,2 млрд рублей. Тенденция роста показателя сохраняется и в 2017 году. Глава думского комитета по бюджету и налогам в ходе обсуждения проекта региональной казны поинтересовался у главного финансиста области Александра Дорждеева, могут ли органы местного самоуправления как-то повлиять на должников и...
Прочитана: 5531 раз
27 октября 13:12
27 октября 12:00
27 октября 11:55
27 октября 11:38
27 октября 11:24
27 октября 11:21
27 октября 09:48
27 октября 08:00
27 октября 07:59
26 октября 21:10
26 октября 17:39
26 октября 17:19
26 октября 16:35
26 октября 16:16
26 октября 16:15
26 октября 15:51
Экономика
27 октября 12:00
27 октября 10:10
Городские службы Волжского готовы к зиме 14
26 октября 17:39
26 октября 17:19
26 октября 13:19
24 октября 13:43
24 октября 13:05
24 октября 10:04
23 октября 12:11
23 октября 11:05
22 октября 11:07
21 октября 12:03
19 октября 16:27
19 октября 15:29
18 октября 15:30
18 октября 13:40
18 октября 09:38
17 октября 14:59
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 27 Октября, Пт
Волгоград
Пасмурно, температура 5..7 С, давление 747..749 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 5 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
27 Октября, Пт
|1 $
|57.7643 руб.
|1 €
|68.2890 руб.
|1 GBP
|76.4568 руб.
|1 CHF
|58.3714 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 28844
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области запущен механизм подготовки регионального референдума о времени9
Просмотров: 12353
В Волгоградской области жителей аварийных бараков после эффектного постановочного новоселья не пускают в новые квартиры13
Просмотров: 11577
Просмотров: 9022
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +21 / 7-
Рекомендации: +20 / 9-
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области запущен механизм подготовки регионального референдума о времени9
Рекомендации: +17 / 12-
Рекомендации: +16 / 3-
Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградская область "со скрипом" завершила 5-летнюю программу переселения из аварийного жилья15
Рекомендации: +15 / 15-
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве двух пропавших девушек из Волжского Волгоградской области13
Рекомендации: +14 / 4-
Рекомендации: +14 / 3-
Рекомендации: +14 / 6-
В Волгоградской области жителей аварийных бараков после эффектного постановочного новоселья не пускают в новые квартиры13
Рекомендации: +13 / 3-
Рекомендации: +13 / 12-