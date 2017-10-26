Обвиняемый в убийстве двух девушек житель Волжского скрывался у подруги в Московской области





Обвиняемый в убийстве двух девушек из Волжского Александр Масленников скрывался у своей близкой знакомой в Химках Московской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, его задержали около дома этой женщины накануне. Он не успел оказать сопротивления. Известно, что Масленников покинул Волжский на попутном транспорте по объявлению в социальной сети. В ближайшее время он будет этапирован в Волжский для проведения с его участием следственных действий.

Напомним, 13 октября 2017 года в Волжском пропали две девушки – Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова. Они покинули караоке-клуб, расположенный на улице Оломоуцкой города Волжского, и больше их никто не видел, при этом сотовые телефоны пропавших без вести с момента их исчезновения были отключены. Установлено, что из увеселительного заведения молодые женщины уехали вместе с 31-летним ранее судимым местным жителем Александром Масленниковым. У следствия есть веские и достаточные основания полагать, что именно он причастен к расправе над жительницами Волжского, заявили в СУ СК по Волгоградской области.

Известно, что Масленников ранее судим, в том числе за тяжкие насильственные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в мае текущего года, где отбыл 11 лет за совершенные им изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой. 18 октября 2017 года злоумышленнику заочно было предъявлено обвинение по статье «убийство двух лиц» и в этот же день он объявлен в розыск. За ценную для следствия информацию и помощь в поимке злоумышленника главой города Волжского Игорем Ворониным было объявлено денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Пропавших волжанок искали десятки волонтеров, но безуспешно.







