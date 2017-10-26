ВТБ Капитал провел 9-й ежегодный Инвестиционный Форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

В Москве успешно завершился девятый ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в мероприятии приняли участие свыше 2500 гостей, включая более 500 инвесторов из 60 стран мира, представителей власти и глав ведущих глобальных корпораций.

В рамках форума прошла макроэкономическая панельная дискуссия, в которой приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр энергетики РФ Александр Новак и представители российского бизнеса. Были обсуждены вопросы экономического роста, денежно-кредитной политики, усиления конкурентоспособности российской экономики и повышения мобильности ресурсов.

В первый день форума на пленарной сессии выступил Президент России Владимир Путин, модератором сессии был президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Участниками панели стали министр финансов Катара Али Шариф Аль-Имади, президент LondonStockExchangeGroupКсавье Роле, президент CEFC China Чан Чауту, генеральный директор OCI N.V.НассефСавирис. Тема пленарного заседания была обозначена как «Управлять сложностью. Контролировать риски», были обсуждены ключевые факторы экономического роста и риски, с которыми сталкиваются инвесторы, компании и общество в процессе своей деятельности.

В рамках форума было организовано более 1000 деловых встреч для представителей российских компаний и инвесторов.

«Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» за девять лет стал одним из самых главных событий в российском инвестиционно-банковском мире. Его основная цель – показать международным партнерам весь спектр инвестиционных возможностей, который сегодня существует в России, наладить прямой диалог между представителями власти, бизнеса и международным инвестиционным сообществом. Форум активно способствует привлечению капитала в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата и укреплению экономических связей между странами», -отметил генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий.



