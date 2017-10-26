В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве двух пропавших девушек из Волжского Волгоградской области





В подмосковном городе Химки задержан 31-летний Александр Масленников, который подозревается в убийстве двух жительниц Волжского. Об этом стало известно ИА «Высота 102» из правоохранительных органов Волгоградской области. Задержание подозреваемого произошло стремительно – он не успел оказать сопротивления.

Напомним, Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова пропали в Волжском более двух недель назад. Последний раз их в компании с Масленниковым видели в одном из волжских клубов-караоке, где их и запечатлела видеокамера. После исчезновения девушек их искали волонтеры, однако все поиски были безуспешными. Александр Масленников был объявлен в розыск. Глава городского округа город Волжский Игорь Воронин объявил вознаграждение в размере 700 тысяч рублей за информацию, которая бы помогла в поиске подозреваемого.



