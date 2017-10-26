Фасад «Волгоград Арены» одевают в декор





АО «Стройтрансгаз» завершило монтаж двух светодиодных экранов на трибунах и приступило к установке декоративного фасада стадиона «Волгоград Арена». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, декоративный фасад в виде сетки из нержавеющей сталибудет установлен с внутренней стороны металлической «короны» стадиона на площади 30 000 м2. Каркас для сетки сформируют пересекающиеся стальные канаты (тросы), которые крепятся к фасаду арены. Сетка будет зафиксирована на тросовую систему при помощи более 19 000 стальных колец. Помимо декоративной функции фасад будет играть роль барьера, способствующего рассеиванию воздушных потоков.





Параллельно специалистами СТГ завершен монтаж двух светодиодных экранов, предназначенных для отображения хронометража, счета, видеоповторов матча, трансляции видеозаставок и т.д. Экраны размером 17х9 м каждый расположены в верхней точке трибун между секторами B и С, A и D. Месторасположение конструкций, их размер и технические характеристики, соответствующие высоким требованиям FIFA, позволят зрителям видеть изображение высокого качества с самых отдаленных мест независимо от направления обзора и при любых погодных условиях, в том числе в яркий солнечный день.

На «Волгоград Арене» завершается монтаж мембраны белого и синего цветов над фойе и трибунами стадиона и системы водоотведения с кровли. Продолжается комплекс работ по уходу за газоном и его подготовке к прошивке. Ведется установка зрительских кресел на трибуны стадиона (смонтировано более 28 000 шт.), монтаж инженерных систем и оборудования, окраска металлоконструкций, выполняются внутренние отделочные работы и витражное остекление, а также благоустройство территории.



