«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области некоторые аварийные дома могут не дотерпеть до расселения







Смотрите сегодня в программе: проблема ветхого жилья в Волгоградской области нарастает, как снежный ком - некоторые дома могут не «дотерпеть» до расселения. Комментарий СУ СКР по Волгоградской области: расследовании дела о смерти ученика в школе № 85 продолжается. Не слишком радужные перспективы с долей оптимизма: в Волгограде прошли публичные слушания по проекту бюджета области на следующий год. Темные окна в домах для переселенцев из аварийного жилья: в Краснослободске Волгоградской области людям вручили ключи, но не пустили в квартиры.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.



